Корветы-невидимки вышли на защиту Новороссийска

Моряки получили долгожданные корабли с дронами

Первые корветы проекта 2210 "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев" наконец-то вошли в состав Черноморского флота и через некоторое время приступят к охране прибрежной зоны Новороссийска.

Эти построенные в Зеленодольске корабли на сегодняшний день являются одними из самых современных в России, поэтому на флоте их ждали с особенным нетерпением. Тем более что противолодочные корабли 1124М и тральщики 266М и 1265, составляющие основу, строились в 1970-1980-е гг. и устарели.

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, один новый корвет может заменить несколько советских малых ракетных и противолодочных кораблей. И во многом благодаря модульной системе, которая позволяет устанавливать самое разное вооружение. Кроме ставших уже визитной карточкой новых кораблей РФ ракет "Калибр-НК", корветы приспособлены для использования на них беспилотников, причем как воздушных, так и подводных. Плюс "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев" оборудованы площадкой для Ка-29, зенитным комплексом "Гибка" и "Штиль-1", не считая противолодочных гранатометов ДП-65.

Верхняя палуба корабля защищена композитными материалами с низкой отражающей поверхностью. Практически все современные корабли строятся с использованием технологий "стелс".



Что касается беспилотников, то это может быть модульный беспилотный комплекс с двумя БПЛА БПВ-500. Благодаря радару и оптико-электронным средствам они могут вести разведку. В перспективе дроны вооружат ракетами и бомбами, что вполне укладывается в современную концепцию морского боя.