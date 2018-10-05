Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Адмирал Макаров" пришел в Севастополь

Фото: wikipedia.org
Фрегат с "Калибрами" усилил Черноморский флот

В пятницу один из лучших кораблей в своем классе и один из немногих современных фрегатов в составе ВМФ РФ "Адмирал Макаров" впервые пришел в порт приписки – Севастополь. Об этом сообщает Mil.Press Flot со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Как известно, "Адмирал Макаров" – это третий фрегат проекта 11356. Этот корабль последний, которому хватило турбин украинского производства, прежде чем Николаев оборвал поставки двигателей по приказу Киева. Есть еще "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов". По одним данным, два этих корабля продадут Индии, а один оставят российскому флоту. По другим, все они получат рыбинские турбины и пополнят в будущем состав ВМФ РФ.

По теме

Эти фрегаты, как и проекта 22350, остаются одними из самых дефицитных на флоте, так как у России осталось очень немного кораблей дальней морской зоны. 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Украина наживется на "Северном потоке - 2"

Киев раскрыл запасной план в случае запуска российского газопровода

Неужели опять ГРУ: Белоруссия высылает шпионов

Иностранцы объявлены персонами нон грата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей