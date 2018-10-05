"Адмирал Макаров" пришел в Севастополь

Фрегат с "Калибрами" усилил Черноморский флот

В пятницу один из лучших кораблей в своем классе и один из немногих современных фрегатов в составе ВМФ РФ "Адмирал Макаров" впервые пришел в порт приписки – Севастополь. Об этом сообщает Mil.Press Flot со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Как известно, "Адмирал Макаров" – это третий фрегат проекта 11356. Этот корабль последний, которому хватило турбин украинского производства, прежде чем Николаев оборвал поставки двигателей по приказу Киева. Есть еще "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов". По одним данным, два этих корабля продадут Индии, а один оставят российскому флоту. По другим, все они получат рыбинские турбины и пополнят в будущем состав ВМФ РФ.

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Эти фрегаты, как и проекта 22350, остаются одними из самых дефицитных на флоте, так как у России осталось очень немного кораблей дальней морской зоны.