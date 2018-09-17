Нью-Дели получит два новых корабля, а остальные достроит сама

Правительство Индии уже в октябре подпишет соглашение о покупке у России четырех новых фрегатов проекта 11356. Два корабля индийцы получат готовыми и еще два соберут на верфи в Гоа. Подписание документа ожидается во время предстоящего саммита с участием президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Как пишет индийская газета The Economic Times, на данный момент идет согласование последних деталей. Общая стоимость проекта оценивается в $2,2 миллиарда. По данным издания, Индия может оплатить корабли по схеме "рупия – рубль", так как санкции США осложнили расчеты в долларах. Какие при этом финансовые издержки могут возникнуть, не сообщается.

Как известно, в 2014 г. Киев запретил николаевской "Зоря-Машпроект" поставлять турбины для российских фрегатов. В результате России пришлось отказаться от трех фрегатов этого проекта. Вместо них было принято решение строить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800. Но это корабли береговой зоны, и заменить фрегаты они не смогут.

"Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" оказались в подвешенном состоянии, пока в октябре 2016 г. на саммите БРИКС в Гоа не было объявлено о продаже недостроенных фрегатов Индии.

Но вдруг СМИ сообщили об испытаниях новых российских турбин М70ФРУ и М90ФР, которые якобы должны заменить украинские аналоги. С этого момента и началась "битва за фрегаты", на которые давно рассчитывает Черноморский флот.

Сначала для ВМФ РФ решили оставить только один фрегат с российскими турбинами – "Адмирал Бутаков". Однако в январе этого года заместитель Минобороны РФ Юрий Борисов заявил, что все три фрегата будут достроены с российскими двигателями. А куда они пойдут, решит флот.

Судя по всему, два корабля все-таки отправятся в Индию. Хотя в апреле ТАСС сообщил со ссылкой на источник в дипломатических кругах, что фрегаты для Индии построят с нуля. Но в этом случае сроки сделки могут сдвинуться вправо на несколько лет, что вряд ли отвечает интересам обеих сторон. Тем более что, по данным индийской газеты, два корабля, которые будут строиться в Гоа, обойдутся Индии на 30-50% дороже, чем импортированные из России.

Тем не менее индийцы на это пошли. Фрегаты проекта 11356 не совсем новые для них корабли. Корветы 1135, на базе которых они создавались, хорошо себя зарекомендовали в составе ВМС Индии. Поэтому предложение России так заинтересовало индийцев.



А вот переговоры, касающиеся цены, проходили достаточно тяжело. Так, в феврале СМИ сообщили о разногласиях между Москвой и Нью-Дели по этому вопросу. Но теперь, судя по всему, решение найдено.

Открытым остается вопрос, получат ли индийцы фрегаты с российскими турбинами или закупят их сами у украинцев, как предполагалось до этого.

В любом случае в Москве на сделку очень рассчитывают, так как вырученные деньги могли бы пойти на новые двигатели для фрегатов проекта 22350. Эти корабли считаются более продвинутыми, и в ВМФ РФ делают ставку в первую очередь на них. Хотя, как уже было сказано выше, на флоте очень довольны кораблями проекта 11356. А Россия испытывает дефицит в больших кораблях. Похоже, окончательно ситуация прояснится в октябре, после подписания соглашения.