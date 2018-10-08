Лукашенко выкатил боевой робот-пулемет

Машина станет убийцей беспилотников

Вслед за Россией разрабатывать боевых роботов начал и ее ближайший союзник – Беларусь. Накануне Минск представил компактную машину "Берсерк", названную в честь свирепых воинов из скандинавской мифологии, посвятивших себя богу Одину.

Разработанную в "БСВТ – новые технологии" машину продемонстрировали на учебном полигоне в Ивацевичском районе в рамках показа перспективной техники. Выглядит белорусский "Берсерк", возможно, не так угрожающе, как отряд викингов, но по вооружению точно им не уступает. Машина оснащена двумя четырехствольными пулеметами и опасна не только для живой силы противника, но и для беспилотников, летящих со скоростью до 300 км/час. По данным компании-разработчика, комплекс оборудован новейшими оптико-электронными системами, которые позволяют вести огонь по БПЛА на расстоянии до 5 километров.

"Берсерка" предполагается использовать для охраны объектов, а также патрулирования. Например, в этом его отличие от российского робота "Нерехта", который предполагается использовать в том числе для прикрытия групп спецназа.

Впрочем, функции "Берсерка" могут расшириться. Президент Беларуси Александр Лукашенко уже похвалил машину и пообещал принять ее на вооружение. Ранее "БСВТ – новые технологии" представила самоходный роботизированный противотанковый ракетный комплекс "Богомол", тоже сильно заинтересовавший военных.