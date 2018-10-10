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США вооружат врагов России пулеметами Калашникова

Фото: wikipedia.org
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Российское оружие будут делать в Америке

Американцы решили вооружить врагов России и Сирии российским оружием собственного производства. Командование специальных операций США (USSOCOM) обратилось к американским производителям создать свои версии пулемета Калашникова и крупнокалиберного НСВ "Утес". Как пишет The National Interest, вооружая союзные группировки на Ближнем Востоке, США поставляют им оружие российского производства. Поэтому и возникла мысль не покупать его у России через посредников и так или иначе поддерживать Москву рублем, а производить его самим, тем более что автомат Калашникова уже делают в Америке.

Новое оружие должно полностью производиться в Штатах без закупки российских деталей, а заниматься разработкой будут только американские граждане. Более того, по данным издания, США собираются улучшить характеристики пулеметов.

Инициативу USSOCOM уже прокомментировали в "Калашникове". В концерне заявили, что им об этих планах ничего не известно, но они не удивлены.

"Это лишний раз подчеркивает надежность и качество нашего оружия", – сообщили в пресс-службе "Калашникова". В концерне не стали уточнять, будет ли копирование российских пулеметов законным, но, как показывает опыт, доказать копирование и выиграть дело в суде достаточно сложно, тем более если оружие производится в разных странах.

Разработчики винтовок и автоматов часто заимствовали друг у друга технологии. Например, до сих пор вызывает споры вопрос, использовал ли как образец Михаил Калашников немецкую штурмовую винтовку Stg-44, когда создавал легендарный АК-47.

Фото: wikipedia.orgВозможно, не будь санкций, которые США ввели против концерна "Калашников", для американцев было бы проще закупить эти пулеметы у Москвы. Однако отношения между двумя странами сейчас, мягко говоря, не самые лучшие, поэтому военно-техническое сотрудничество США и России практически полностью прекращено. В марте американские власти начали расследование в отношении компании во Флориде, которая производит Ак-47, предположительно, с использованием деталей российского производства.

Конечно, США могли бы поставлять союзным отрядам и группировкам в Сирии и Ираке американские пулеметы, но боевики привыкли к российскому оружию, в этих странах огромное количество патронов к нему. Кроме того, оружие в этих странах часто кочует из рук в руки, и США вовсе не за чем светить свои M249 SAW, когда можно привезти оружие, которое будет выглядеть как российское. 

Александр ИЛЬИН
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