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Российские военные получат новый пистолет

Фото: wikipedia.org
Госиспытания завершатся в декабре

Между российскими производителями стрелкового оружия продолжается "битва" за самый желанный контракт на свете – поставки в российскую армию. До сих пор "Макаров" – основной пистолет в ВС РФ.

"Калашников" в марте запустил в серию новый пистолет Лебедева ПЛ-15 калибра 9x19n. Но по мнению военных экспертов, он скорее подойдет спецназовцам и полицейским, а не солдатам.

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И вот теперь генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков в интервью РИА "Новости" сообщил, что институт создал новый пистолет для ВС РФ, который уже проходит этап государственных испытаний. Они завершатся уже в декабре.

"По окончании и итогам испытаний, российское военное ведомство примет решение о принятии нового пистолета на снабжение Вооруженных сил России, – сказал Баков.

Все, что известно на данный момент о пистолете, это его калибр – 9х21, то есть крупнее, чем у ПЛ-15.

Российские производители оружия в последнее время выпускают немало интересных образцов, но это вовсе не означает, что они уйдут в серию. В стране запрещена продажа оржуия частным лицам, поэтому у пистолетов и автоматов путей несколько – в армию, полицию или на экспорт.

Как напоминает "Национальная служба новостей", в августе "Калашников" представил новый автомат АК-308, который использует патроны образца НАТО.


Александр ИЛЬИН
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