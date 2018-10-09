Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США назвали свое самое опасное оружие

Кадр youtube.com
B-61-12 развяжет ядерную войну

Американские эксперты назвали новую ядерную бомбу B-61-12 самым опасным оружием США. Ее гораздо проще применить, чем термоядерные баллистические ракеты, которые поставят под сомнение существование человеческой цивилизации. Или бомбы B-83 c зарядом в 1,2 мегатонны. Это слишком много, поэтому применение подобных боеприпасов под большим вопросом.

В случае с дьявольски точной В-61-12 можно регулировать мощность заряда от 0,3 до 50 килотонн и применить ее для точечной бомбардировки стратегических объектов. Регулирование происходит с помощью электронной системы dial-a-yield. Неслучайно, это самая дорогая ядерная бомба в истории.

По теме

Ее носителями могут быть малозаметные B-2 и F-35, задача которых преодоление системы ПРО. Фактически Пентагон может применить B-61-12 в рамках массированного ракетно-бомбового удара, особенно это не афишируя. Круговое вероятное отклонение просто фантастическое – всего 30 метров. Большая мощность может и не понадобиться, если перед военными поставят тактическую задачу.

По данным ученых, бомба, которая в два раза точнее, обладает таким же разрушительным воздействием, как боеприпас в восемь раз мощнее. Кроме того, такая бомба не убьет такое количество мирных жителей, как та же В-83.

Как подсчитали эксперты, используя данные Пентагона, чтобы уничтожить пусковые установки Китая баллистическими ракетами с термоядерными зарядами, американцам придется уничтожить порядка трех – четырех миллионов человек. Если же использовать B-61-12, количество жертв составит порядка 700. 

Фото: wikipedia.org

Поэтому в ближайшее время у Пентагона появится огромное искушение использовать "двенадцатую", хотя Россия достаточно жестко заявила, что применение любого, даже маломощного атомного оружия будет восприниматься как полноценный ядерный удар и вызовет сокрушительный ответный удар.

Тем не менее очень сложно предугадать, как будут развиваться события. Теоретически США, Россия и Китай могут перейти к так называемой "ядерной войне боеприпасами низкой мощности (low-yield weapons). Кстати, эта стратегия разрабатывалась в США и СССР еще в 50-х гг. прошлого века. Неслучайно советские минометы "Тюльпаны" могли стрелять ядерными боеприпасами, не говоря уже о гигантской 2Б1 "Ока", сейчас хранящейся в музее. А американцы разработали атомную пушку М65, которая стреляла снарядами W9 мощностью 15 килотонн.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы устроили шоу в ПАСЕ с резиновыми изделиями

Делегация Незалежной попыталась устроить мини-Солсбери в Страсбурге

Нечем крыть: Лондон опозорился с угрозами атаковать Москву

Британское правительство не дает никаких подробностей на фоне обвинений нашей страны в захвате островов и заявлений о назревающем конфликте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей