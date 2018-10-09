США назвали свое самое опасное оружие

B-61-12 развяжет ядерную войну

Американские эксперты назвали новую ядерную бомбу B-61-12 самым опасным оружием США. Ее гораздо проще применить, чем термоядерные баллистические ракеты, которые поставят под сомнение существование человеческой цивилизации. Или бомбы B-83 c зарядом в 1,2 мегатонны. Это слишком много, поэтому применение подобных боеприпасов под большим вопросом.

В случае с дьявольски точной В-61-12 можно регулировать мощность заряда от 0,3 до 50 килотонн и применить ее для точечной бомбардировки стратегических объектов. Регулирование происходит с помощью электронной системы dial-a-yield. Неслучайно, это самая дорогая ядерная бомба в истории.

Ее носителями могут быть малозаметные B-2 и F-35, задача которых преодоление системы ПРО. Фактически Пентагон может применить B-61-12 в рамках массированного ракетно-бомбового удара, особенно это не афишируя. Круговое вероятное отклонение просто фантастическое – всего 30 метров. Большая мощность может и не понадобиться, если перед военными поставят тактическую задачу.

По данным ученых, бомба, которая в два раза точнее, обладает таким же разрушительным воздействием, как боеприпас в восемь раз мощнее. Кроме того, такая бомба не убьет такое количество мирных жителей, как та же В-83.

Как подсчитали эксперты, используя данные Пентагона, чтобы уничтожить пусковые установки Китая баллистическими ракетами с термоядерными зарядами, американцам придется уничтожить порядка трех – четырех миллионов человек. Если же использовать B-61-12, количество жертв составит порядка 700.

Поэтому в ближайшее время у Пентагона появится огромное искушение использовать "двенадцатую", хотя Россия достаточно жестко заявила, что применение любого, даже маломощного атомного оружия будет восприниматься как полноценный ядерный удар и вызовет сокрушительный ответный удар.



Тем не менее очень сложно предугадать, как будут развиваться события. Теоретически США, Россия и Китай могут перейти к так называемой "ядерной войне боеприпасами низкой мощности (low-yield weapons). Кстати, эта стратегия разрабатывалась в США и СССР еще в 50-х гг. прошлого века. Неслучайно советские минометы "Тюльпаны" могли стрелять ядерными боеприпасами, не говоря уже о гигантской 2Б1 "Ока", сейчас хранящейся в музее. А американцы разработали атомную пушку М65, которая стреляла снарядами W9 мощностью 15 килотонн.