Отрава идет с территории Грузии

В районе грузинской биолаборатории американского Центра Лугара, расположенного неподалеку от грузинской столицы, прогрессирует ситуация с заболеваниями, распространяемыми насекомыми, а также отмечается передвижение на север тех экземпляров, которые ранее обитали лишь в южных странах планеты. Москва требует объяснений от Вашингтона и Тбилиси – почему в центре хранятся боеприпасы для химического и биологического оружия.

Об этом на сегодняшнем брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

"В регионе дислокации Центра Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками", – цитирует РИА "Новости" генерал-майора.

Он сослался на данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), в которых фиксируется смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, в том числе из Грузии, на территорию ряда субъектов РФ.

По информации Роспотребнадзора, вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) в Ставропольском крае и Ростовской области возникла из-за распространения клещей.

"Нетипичная динамика расширения ареала переносчиков заставляет обратить внимание на информацию Игоря Гиоргадзе о разработке американцами технических средств доставки и применения биологического оружия", – отметил Кириллов.

Маленькое отступление.

В начале сентября экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве рассказал, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, поскольку к нему попали документы, в которых утверждается, что там могут проводить летальные эксперименты над людьми.

Он привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 г. в ходе лечения в лаборатории от гепатита С. В апреле и августе 2016-го умерли соответственно 30 и 13 человек. В документах в графе "причины смерти" указано "неизвестно", однако по данным фактам никаких расследований не проводилось. Также не известны имена погибших – им были присвоены номера с датами рождения и половой принадлежностью.

Генерал-майор привел в качестве примера случай смерти пациентов в американской лаборатории при испытании препарата, зафиксированного в документах как "Совалди".

"Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью", – приводит ТАСС его слова.



Кириллов на брифинге сообщил, что Гиоргадзе показал патент № 8967029, выданный Агентством США по патентам и товарным знакам, на беспилотник для распространения зараженных насекомых в воздухе.

"В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США. Подобные разработки не сочетаются с международными обязательствами Вашингтона о запрещении биологического и токсинного оружия", – указал генерал-майор.

В нескольких патентах указываются различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур.

"Возникает закономерный вопрос: "Для чего такие документы хранятся в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара? Рассчитываем получить внятный ответ на него от грузинской и американской сторон", – сказал Кириллов.

Также он отметил, опять же со слов Гиоргадзе, что грузинским специалистам в центре ограничен доступ, они не имеют доступа к документам, не обладают "информацией о закрытых разработках Пентагона, которые реализуются в лаборатории".

В Центре общественного здравоохранения Лугара (функционирует с 2011 г. и стоил Пентагону более $160 млн), который находится в населенном пункте Алексеевка, американским военным отвели два этажа. Там находятся зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями опасных инфекций.

И сейчас на объекте ведется строительство. В 2018 г. на прилегающей к Центру территории построен новый 8-этажный административно-лабораторный корпус.

Согласно ежегодно предоставляемым Грузией в ООН данным, по сравнению с типовой противочумной станцией на объекте превышены в 16 раз – площади зонированных помещений, в четыре раза численность персонала Центра, более чем в два раза – количество исследуемых возбудителей опасных инфекционных заболеваний, подчеркнул Кириллов.

В Москве утверждают, что лугарская лаборатория в Грузии не единственная – это всего лишь небольшой элемент огромной военно-биологической программы Пентагона. Американцы в данной сфере ведут активную деятельность на сопредельных с границами России территориях. США реконструируют лабораторные корпуса также на Украине, в Азербайджане и Узбекистане.

