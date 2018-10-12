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​​США развенчали миф о сталинградском снайпере Зайцеве

Фото: wikipedia.org
Историки нашли явные несостыковки

На Западе поставили под сомнение подлинность одну из самых драматичных историй Великой Отечественной войны – снайперского поединка между Василием Зайцевым и майором Кенигом, который по версии британского историка Алана Кларка, был начальников школы снайперов в Цоссене.

Как известно, в Сталинграде они сошлись в эпичном поединке, который вдохновил немало писателей и режиссеров. В том числе, Жан-Жака Анно, который снял знаменитый триллер на эту тему "Враг у ворот" в 2001 году.

Многочисленные книги и статьи основывается на мемуарах Зайцева, в которых он рассказывает, что фактически выманил Кенига на "живца", своего друга Куликова.

Сначала Зайцев выяснил, где прячется Кениг – под кусками металлической кровли за кучей кирпичей на нейтральной территории между советской и немецкой линиями обороны. Вместе с Куликовым они спрятались неподалеку и тихо сидели, пока солнце не осветило позицию немца.

Вдруг что-то блеснуло, видимо винтовка или оптический прицел, и тогда Куликов выставил каску. Прозвучал выстрел, который и выдал Кенига. Зайцев, как обычно, не промахнулся. Казалось бы, на этом история и заканчивается

Но британский историк Фрэнк Эллис, отрывки из книги которого приводит WarIsBoring, утверждает, что у немцев не было никакого снайпера майора Кенига – ни разу это имя не упоминается в архивах. Кроме того, не работала у немцев в 1942 году и специальная школа снайперов, которую якобы возглавлял эсэсовец.

Эллис обращает внимание еще на одну деталь. В своих мемуарах Зайцев всегда указывал даты своих побед, но не написал, когда он убил Кенига. Даты нет ни в одном советском отчете, что делает крайне трудным проверить подлинность этого события, а интерес к дуэли снайперов был огромным.

Есть несостыковки и в рассказе самого Зайцева. Он утверждает, что у Кенига блеснула винтовка. Но это могло произойти, если бы немецкий снайпер смотрел на запад, то есть на заходящее солнце. Но немецкие позиции были обращены на восток. Получается, что Кениг был в тылу у русских, а это очень нетипично, по мнению Эллиса. Тем более, что это противоречило словам Зайцева о том, что Кениг прятался в нейтральной полосе, то есть все равно выставил винтовку на восток.

Британец ставит под сомнение факт, что Кениг мог допустить такую глупую ошибку со светом и "подставиться".

Зайцев пишет, что документы Кенига передали комнадиру дивизии. Однако ни один советский или постсоветский источник не дает информацию об этих документах, как будто этого снайпера и не было.

Фото: GLOBAL LOOK press/Berliner Verlag/ArchivЭллис допускает, что Зайцев в этот день действительно застрелил какого-то немецкого снайпера. Но не верит, что это был профессионал экстра-класса, вроде описываемого в истории Кенига.

По словам британца, в условиях городского боя выстрелы делались в среднем на дистанции 100 метров, аналогично стреляли финские "Кукушки" во время советско-финской войны. Поэтому неординарной подготовки снайпера не требовалось. Меткие стрелки попадали с первого раза, если у них хватало выдержки не выдать себя. Во время сталинградской битвы у русских и немцев было множество снайперов как с одной, так и другой стороны. Скорее всего, такого и "завалил" Зайцев.

Из рядового поединка двух снайперов решили сделать красивую историю, чтобы поднять боевой дух народа. И по мнению Эллиса, для страны, потерявшей миллионы людей в кровавой бойне, это был вполне оправданный шаг.

Александр ИЛЬИН
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