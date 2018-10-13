США считают российские "Авангарды" блефом

Американцы не верят, что оружие существует

Россия не предоставила каких-либо доказательств своих достижений в создании гиперзвукового комплекса "Авангард". Более того, при его разработке Россия столкнулась с проблемой, утверждает разведка США.

По словам источников CNBC, знакомых с докладом спецслужб Соединенных Штатов по "Авангардам", во время реализации проекта российские разработчики якобы не смогли отыскать источник для производства ключевых элементов из углеродного волокна, из которых состоит корпус "Авангарда".

Представитель Минобороны США Эрик Пехон в интервью телеканалу и вовсе усомнился в том, что РФ вообще располагает гиперзвуковым комплексом.

"До сих пор мы видели больше грандиозных заявлений об успехах", – заявил он.

В России заявления американской стороны проигнорировали.