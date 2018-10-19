Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Спрут" идет в ВДВ

Фото: wikipedia.org
С парашютами будут сбрасывать легкие танки

Российские десантники начнут получать новую самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1" в 2020 году. Об этом в пятницу заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

"Госиспытания начнутся в декабре. Пройдут они в течение следующего года, а уже с 2020 года по плану машина начнет поступать в войска", – цитирует генерала РИА "Новости".

По теме

В рамках госпрограммы вооружения ВДВ получат дивизионный комплект "Спрутов". Ранее эта машина вызывала немало споров. Фактически это легкий танк с меньшей, чем у танка, броней, которому придется иметь дело с последним. Или БМД-4М, на которую установили танковую пушку 2А75М. Экипажу точно не стоит подставляться под огонь танков противника.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Фатальная ошибка: к аварии "Союза" привела невнимательность

Его могли повредить сборщики на Байконуре

Разбитые надежды: Мамаева оставили в СИЗО

Футболистов-дебоширов не стали разлучать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей