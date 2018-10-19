"Спрут" идет в ВДВ

С парашютами будут сбрасывать легкие танки

Российские десантники начнут получать новую самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1" в 2020 году. Об этом в пятницу заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

"Госиспытания начнутся в декабре. Пройдут они в течение следующего года, а уже с 2020 года по плану машина начнет поступать в войска", – цитирует генерала РИА "Новости".

В рамках госпрограммы вооружения ВДВ получат дивизионный комплект "Спрутов". Ранее эта машина вызывала немало споров. Фактически это легкий танк с меньшей, чем у танка, броней, которому придется иметь дело с последним. Или БМД-4М, на которую установили танковую пушку 2А75М. Экипажу точно не стоит подставляться под огонь танков противника.