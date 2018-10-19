"Спрут" идет в ВДВ

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Российские десантники начнут получать новую самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1" в 2020 году. Об этом в пятницу заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков.
"Госиспытания начнутся в декабре. Пройдут они в течение следующего года, а уже с 2020 года по плану машина начнет поступать в войска", – цитирует генерала РИА "Новости".
В рамках госпрограммы вооружения ВДВ получат дивизионный комплект "Спрутов". Ранее эта машина вызывала немало споров. Фактически это легкий танк с меньшей, чем у танка, броней, которому придется иметь дело с последним. Или БМД-4М, на которую установили танковую пушку 2А75М. Экипажу точно не стоит подставляться под огонь танков противника.
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