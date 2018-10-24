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"Калашников" нашел управу на беспилотники

Фото: kalashnikov.media
Специальное устройство заглушит спутниковый сигнал

В концерне "Калашников" разработали модуль, который может подавлять сигнал спутниковых навигационных систем, вроде GPS или ГЛОНАСС в радиусе 5 км. Система устанавливается на бесплотник и предназначена для нейтрализации БПЛА противнника.

Новинку представила компания ZALA AERO (входит в "Калашников") на выставке "Интерполитех-2018", которая проходит в Москве.

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Сообщается, что устройство разработано для силовых структур и спецподразделений. Подобный модуль мог бы пригодиться, например, на российской базе Хмеймим в Сирии, где боевики периодически запускают дроны с взрывными устройствами. Кроме того, БПЛА с модулем мог бы охотиться на бепилотников-разведчиков.

Разработку уже включили в линейку устройств радиоэлектронной борьбы ZALA, в которой уже есть ружье-антидрон REX-1 и портативное устройство ZONT.


Александр ИЛЬИН
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