"Калашников" нашел управу на беспилотники

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В концерне "Калашников" разработали модуль, который может подавлять сигнал спутниковых навигационных систем, вроде GPS или ГЛОНАСС в радиусе 5 км. Система устанавливается на бесплотник и предназначена для нейтрализации БПЛА противнника.
Новинку представила компания ZALA AERO (входит в "Калашников") на выставке "Интерполитех-2018", которая проходит в Москве.
Сообщается, что устройство разработано для силовых структур и спецподразделений. Подобный модуль мог бы пригодиться, например, на российской базе Хмеймим в Сирии, где боевики периодически запускают дроны с взрывными устройствами. Кроме того, БПЛА с модулем мог бы охотиться на бепилотников-разведчиков.
Разработку уже включили в линейку устройств радиоэлектронной борьбы ZALA, в которой уже есть ружье-антидрон REX-1 и портативное устройство ZONT.
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