В Донбассе засветилась новейшая система связи РФ

Киев обвиняет Москву в поставках ДНР технических новинок

СМИ опубликовали снимки предполагаемых сторонников ДНР на фоне новейшей российской спутниковой системы связи "Аурига-1.2В". На фото, которые публикует Medium.Com, два бойца обнимаются на фоне локатора комплекса, хотя доказательств, что это происходит в Донбассе, издание не предоставляет. Все ссылки из социальных сетей и блогов. В них авторы утверждают, что это пригород Макеевки в Донецке.

По данным издания, "Аурига-1.2В" была принята на вооружение в 2014 г., а еще через два года, как писал Informnapalm.org, станцию испытали в боевых условиях в Сирии. Якобы связисты из Каменки в Ленинградской области (138-й ОМСБр ) обеспечивали спутниковую связь между российскими подразделениями и командованием.

Система совместима с Intelsat и Eutelsat и может эксплуатироваться в сложных климатических и погодных условиях, разворачивается одним человеком примерно за 10 минут с выходом по закрытым каналам видеосвязи.

В российской армии "Аурига-1.2В" входит в состав комплекса MK VTR-016 (МК ВТР-016), который позволяет поддерживать сразу несколько трансляций в режиме реального времени.

Medium.com проанализировал информацию блогеров и пришел к вводу, что это действительно "Аурига-1.2В", однако неясно, когда были сделаны эти снимки. Кроме того, нельзя утверждать, как это делают украинские СМИ, что с помощью это системы российское командование поддерживало связь с командирами ДНР. "Аурига-1.2В" могла быть использована для обеспечения связи между российскими подразделениями вблизи украинской границы.