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"Если вообще появятся": развеян миф Жириновского о С-700

Фото: wikipedia.org
Военные эксперты теряются в догадках

Пока несменный лидер ЛДПР угрожает системами С-700, ее предшественники еще не вышли в свет. Когда РФ выпустит последнюю "версию" ЗРК, точно не знают даже военные эксперты. К примеру, С-600 могут появиться лет через пять, не раньше, полагает Алексей Леонков.

А предыдущая "версия" ЗРК, отметил он, пока только готовится к серийному производству, работа над С-500 выходит на финишную прямую.  

"Понятное дело, должна пройти определенная временная отметка, его эксплуатация в войсках. Например, отметка в пять-десять лет. После этого могут быть пересмотрены планы по воздушно-космической обороне, то есть комплектование составов комплексов, размещение. И, может быть, тогда встанет вопрос о каком-то новом комплексе", – пояснил Леонков в интервью РИА "Новости".

По его мнению, о С-700 говорить пока слишком рано. Данные системы – результат далекого будущего. "Если вообще появятся", – скептически заметил специалист.

По его словам, комплексы, о которых идет речь, могут называться иначе и даже иметь совершенно другую модификацию. Эксперт напомнил градацию ПРК: С-75, принятый на вооружение в СССР в 1957 г., С-125, С-200, С-300 и С-400. Новейший комплекс С-500 – на очереди.

Напомним, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский похвастался, что на вооружении страны стоят уже и С-500, и С-600, и С-700. "Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух", – пригрозил либерал-демократ. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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