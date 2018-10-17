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С-400 приготовили к отправке в Индию

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Поставка займет два года

Индия, подписавшая контракт с Россией на покупку пяти полковых комплектов С-400, получит их в течение двух лет. Как заявил глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев, выполнение такого рода контракта растянуто во времени.

"Контракт достаточно большой. С Индией единовременный контракт такой первый", – цитирует Шугаева ТАСС.

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Индия стала третьим покупателем российского С-400 после Китая и Турции и заплатит за ЗРК самую дорогую цену – более миллиарда долларов за полковой комплект.

Эта сделка, как и предыдущая с Турцией, вызвала недовольство Пентагона, который пригрозил Нью-Дели санкциями, как и всем покупателям российского оружия.

Однако, как ранее заявил начальник штаба сухопутных войск страны Бипин Рават, Индия проводит независимую политику и готова и дальше вести дела с Россией, приобретая не только различные оборонные системы, но и, например, ударные вертолеты КБ "Камов".

Александр ИЛЬИН
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