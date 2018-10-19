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Японские истребители взяли на мушку Ил-38

Фото: mil.ru
продолжениеАмериканские летчики тренируются воевать с русскими
Разведчики пролетели вдоль западного побережья

Истребители японских ВМС самообороны встретили российские противолодочные самолеты Ил-38, которые приблизились к западному побережью Японии. 

Воздушное пространство Страны восходящего солнца самолеты РФ не нарушили и, облетев побережье, удалились восвояси. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Объединенный штаб сил самообороны.

Накануне стало известно о предстоящих испытаниях Японией и США модернизированной версии противоракеты SM-3, которая в будущем поступит на вооружение кораблей, оснащенных системой "Иджис". Кроме того, Москва уведомила Токио о проведении стрельб в районе южных Курил.

Токио продолжает претендовать на Курильские острова. Владимир Путин в четверг на Валдайском форуме, комментируя отношения двух стран, сказал, что Япония отказывается подписывать мирный договор без условий, то есть передачи Токио ряда островов. Поэтому, по словам президента, ситуация по-прежнему тупиковая.

Александр ИЛЬИН
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