Американцы моделируют конфликт класса high-end

Военно-воздушны силы США постепенно уходят от небольших операций по уничтожению повстанцев и боевиков, концентрируясь на противостоянии высокотехнологичному противнику, вроде России и Китая.

Военные летчики в рамках тактического упражнения Сlose air support (CAS), когда боевые действия ведутся вблизи дружественных сил, пользуются так называемыми лазерными целеуказателями, чтобы летчики случайно не нанесли удар по своим. Для этого используются как наземные лазеры, так и компактные AN/PED-1 Lightweight Laser Designator Rangefinder, которые устанавливаются на самолетах. В результате летчики четко видят, где свои, а где противник, и не так рискуют уничтожить "дружественным огнем" свои же подразделения.

Как пишет WarIsBoring, такие приемы отрабатываются специальными силами ВВС только в рамках подготовки к серьезным конфликтам класса high-end с большим количествам жертв.

Эти методы летчики уже использовали во время войн в Ираке и Афганистане, но теперь США применяют еще более совершенные способы. Например, взаимодействие эскадрилий F-22 и истребителей четвертого поколения, вроде "Еврофайтера" или "Тайфунов". Таким образом, США отрабатывают совместные действия с европейскими летчиками, а потенциальный противник, понятно, Россия, которую "необходимо сдерживать".

Как отметил командующий Специальными операциями ВВС Маршал Уэб, определенный опыт извлечен и из операций в Ираке и Афганистане, где в том числе, использовалось лазерное наведение. Например, во время атаки захваченного талибами города Мазари-Шариф в 2001 году.

Кроме того, для конфликта класса high-end американцы готовят новый штурмовик. Пока эту работу в ВВС США делает заслуженный А-10 Thunderbolt II или "Бородавочник", который в ВВС и не думают списывать со счетов.



