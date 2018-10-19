Проект МиГ-41 положили на стол в Минобороны

Каким станет самолет будущего

В Минобороны отчитались о проекте создания нового истребителя-перехватчика МиГ-41, который должен прийти на замену "тридцать первому". Как сообщил ТАСС со ссылкой на генконструктора и вице-президента по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации Сергея Короткова, все материалы уже переданы в военное ведомство.

Ранее о ведущейся работе рассказал глава МиГ Илья Тарасенко. В частности, он подчеркнул, что работа ведется, и давно, проект вполне реальный и в скором времени его представят общественности.

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Однако пока этого так и не произошло, и МиГ-41 остается самым загадочным российским истребителем, потому что его пока его никто не видел даже на бумаге или в виде модели на стенде. Главным вопросом является, какой планер получит самолет, так как МиГ-31, несмотря на все его преимущества в скорости и потолке, все же устаревшая машина. Решились ли российские конструкторы на принципиально новый летательный аппарат или пошли по пути "Белого лебедя", модернизируя уже существующий самолет? До сих пор ответа на этот вопрос нет.

На данный момент лишь известно, что для МиГ-41 может быть разработан новый радар на смену "Заслону", который стоит на МиГ-31. По словам гендиректора НИИ приборостроения имени В.В. Тихомирова Юрия Белых, с учетом опыта создания "Барса", "Ирбиса" и "Белки".

Но "сумасшедшие" характеристики будущего самолета, которые неоднократно транслировались в СМИ, вроде гиперзвуковой скорости и беспилотного варианта, ожидать нельзя. По словам Тарасенко, поставки истребителей МиГ-41 на баланс ВС РФ ожидаются уже в середине 2020-х годов.

Как известно, США тоже создают гиперзвуковой SR-72. который будет беспилотным. Но его американцы планируют начать использовать лишь с начала 2030-х годов. Трудно поверить, что Россия сразу вырвется настолько вперед. Хотя, по данным СМИ, работа над МиГ-41 под грифом "секретно" ведется с 1990-х годов.



Американские эксперты из Business Insider вообще не верят, что Россия запустит МиГ-41 в серию, так как создание такого дорогостоящего самолета просто невыгодно и отнимет много времени и средств. Гораздо разумнее инвестировать в создание новых авиационных ракет, которые у России хорошо получается делать.

Поэтому, скорее всего, МиГ создаст вариацию "тридцать первого" с новым радаром, системой вооружения и авионикой. Возможно, благодаря новым ракетам он сможет доставать цели в ближнем космосе или даже спутники. Так же, как и "тридцать первый", он обязательно станет носителем "Кинжала", так как на эту связку в Минобороны в будущем очень рассчитывают.