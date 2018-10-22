Украина обновила "Ураганы"

Крупнокалиберная РСЗО запрещена в Донбассе

Вооруженные силы Украины получили РСЗО "Ураган", которые отремонтировал Шепетовский ремонтный завод. Как сообщает пресс-служба группы компаний "Укроборонпром", в которую входит предприятие, системы уже передали заказчику, то есть Минобороны Украины. Судя по видео, которое опубликовал сайт украинской ГК, машин отремонтировано четыре – именно столько РСЗО засветились в кадре.

"Ураган" – достаточно мощная система калибром 220 мм, больше только российские "Смерчи" (300 миллиметров). За 20 секунд комплекс делает залп из 16 реактивных снарядов на расстояние до 35 километров.

РСЗО однозначно запрещена минскими договоренностями для использования на линии разграничения как крупнокалиберный комплекс, поэтому на Донбассе ВСУ ее использовать не имеют права. Однако, как ранее заявил президент Петр Порошенко, ВСУ будут применять все орудия, если будет угроза жизни украинским военным.

Стоит отметить, что украинцы отремонтировали старые советские образцы РСЗО, в то время как в РФ создана бикалиберная "Ураган-1М" с пакетной заменой направляющих. Из этой РСЗО можно вести огонь как реактивными снарядами от "Урагана", так и от "Смерча". Также машина оснащена современной системой управления, что делает ее на намного более совершенной РСЗО, чем "Ураган". Максимальная дальность стрельбы – 120 километров. Правда, пока в массовом порядке в войска она поступать не стала.

Ранее украинские власти заявили, что на вооружение принят ракетный комплекс "Ольха" на основе советской системы "Смерч" калибром 300 миллиметров. Но серийное производство этой машины пока так и не началось. Несмотря на то что Порошенко и Турчинов уверяют, что РСЗО стреляет высокоточными ракетами, большинство экспертов уверены, что это обыкновенные реактивные снаряды калибром 300 миллиметров.