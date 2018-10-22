"Лучшие из лучших": в Москве вручили награды победителям "Армия России – 2018"

Лауреаты конкурса "Армия России – 2018" в номинациях материально-технического обеспечения получили награды из рук заместителя министра обороны Российской Федерации, генерала армии Дмитрия Булгакова

Лучших российских военных чествовали в концертном зале штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ. Награды вручали по 13 направлениям. Так, в номинации "Надежный арсенал" победил старший лейтенант Виталий Винник. Среди лучших специалистов Железнодорожных войск награду получил старший инженер – заместитель командира отдельной железнодорожной бригады подполковник Дмитрий Лустовой. В последней номинации – "Армейский эталон" первое место занял начальник метрологической службы отдельной мотострелковой бригады 2-й армии ЦВО капитан Ришат Байбурин.

"Мы торжественно чествуем специалистов системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил, лучших из лучших среди коллег по воинской профессии, кто служит надежно и уверенно", – сказал замминистра Дмитрий Булгаков.

Материально-техническое обеспечение – тот надежный тыл, от которого во многом зависит боеспособность армии и боевой дух солдат. Поэтому особое внимание сегодня уделяется и инфраструктуре в воинских подразделениях. Так, на смену устаревшим казармам приходят автономные полевые лагеря на основе блочно-модульных конструкций. В них можно оборудовать все необходимое для службы: столовые, душевые кабины, бани и сауны, медицинские пункты, учебные классы. Стоит отметить, что с появлением таких лагерей солдаты стали болеть меньше обычного, так как корпуса здесь имеют автономное водоснабжение. Сейчас автономные полевые лагеря проходят проверку, и если они удачно себя зарекомендуют, то могут полностью заменить старые казармы.

Организация питания – тоже важная составляющая обеспечения армии. Современной кухне в воинских частях позавидует любая домохозяйка: посудомоечная машина, кондиционер, вытяжка, сенсорный холодильник. Солдат сегодня кормят по системе "шведский стол": каждый день на выбор военнослужащих несколько супов, горячих блюд, салатов, закусок и напитков. Порции, по словам самих военнослужащих, щедрые, а во время обеда можно посмотреть телевизор.

Ежедневно в повседневную жизнь военнослужащих входят все больше новшеств, благодаря чему их быт становится комфортней. Это значит, что задачи выполняются с большей отдачей и лучшим результатом. Во многом в связи с улучшением обеспечения армии в последнее время все больше молодых людей приходят на призывные пункты с желанием служить. На 12 месяцев ребята готовы отправиться за сотни километров от родного дома, чтобы закалить боевой дух и научиться основам военного дела, не боясь бытовых сложностей.