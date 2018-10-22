Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Лучшие из лучших": в Москве вручили награды победителям "Армия России – 2018"

Фото: mil.ru
Лауреаты конкурса "Армия России – 2018" в номинациях материально-технического обеспечения получили награды из рук заместителя министра обороны Российской Федерации, генерала армии Дмитрия Булгакова

Лучших российских военных чествовали в концертном зале штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ. Награды вручали по 13 направлениям. Так, в номинации "Надежный арсенал" победил старший лейтенант Виталий Винник. Среди лучших специалистов Железнодорожных войск награду получил старший инженер – заместитель командира отдельной железнодорожной бригады подполковник Дмитрий Лустовой. В последней номинации – "Армейский эталон" первое место занял начальник метрологической службы отдельной мотострелковой бригады 2-й армии ЦВО капитан Ришат Байбурин.  

"Мы торжественно чествуем специалистов системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил, лучших из лучших среди коллег по воинской профессии, кто служит надежно и уверенно", – сказал замминистра Дмитрий Булгаков.  

Фото: mil.ru

Материально-техническое обеспечение – тот надежный тыл, от которого во многом зависит боеспособность армии и боевой дух солдат. Поэтому особое внимание сегодня уделяется и инфраструктуре в воинских подразделениях. Так, на смену устаревшим казармам приходят автономные полевые лагеря на основе блочно-модульных конструкций. В них можно оборудовать все необходимое для службы: столовые, душевые кабины, бани и сауны, медицинские пункты, учебные классы. Стоит отметить, что с появлением таких лагерей солдаты стали болеть меньше обычного, так как корпуса здесь имеют автономное водоснабжение. Сейчас автономные полевые лагеря проходят проверку, и если они удачно себя зарекомендуют, то могут полностью заменить старые казармы.

Фото: mil.ru

Организация питания – тоже важная составляющая обеспечения армии. Современной кухне в воинских частях позавидует любая домохозяйка: посудомоечная машина, кондиционер, вытяжка, сенсорный холодильник. Солдат сегодня кормят по системе "шведский стол": каждый день на выбор военнослужащих несколько супов, горячих блюд, салатов, закусок и напитков. Порции, по словам самих военнослужащих, щедрые, а во время обеда можно посмотреть телевизор.

Ежедневно в повседневную жизнь военнослужащих входят все больше новшеств, благодаря чему их быт становится комфортней. Это значит, что задачи выполняются с большей отдачей и лучшим результатом. Во многом в связи с улучшением обеспечения армии в последнее время все больше молодых людей приходят на призывные пункты с желанием служить. На 12 месяцев ребята готовы отправиться за сотни километров от родного дома, чтобы закалить боевой дух и научиться основам военного дела, не боясь бытовых сложностей.

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

Америка и Европа признали Крым российским после трагедии в Керчи

Запад образумился на фоне массовой бойни

Улики найдены: Киев причастен к гибели Захарченко

Следствие нашло доказательства вины Украины в убийстве главы ДНР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей