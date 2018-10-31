Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США теряют контроль над Сирией

Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani
Обстановка в серой зоне быстро ухудшается из-за нежелания и неспособности Вашингтона бороться с террористами

Ситуация накаляется на восточном берегу Евфрата. На территории, которая относится к ведомству Штатов, постоянно происходят теракты, захваты заложников и нападения на представителей Сирийских демократических сил (СДС). Всего с сентября боевики "Исламского государства" (террористической организации, запрещенной в РФ) совершили 57 подобных преступлений.

В результате этих терактов погибло и ранено больше 300 курдских ополченцев. По данным жителей Заевфратья, умирают и иностранные военнослужащие.

"Это не зона деэскалации, не зона деконфликтации, это серая зона, в которой обстановка стремительно деградирует. Об этом свидетельствуют большое количество терактов и захватов заложников", – цитирует официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова агентство РИА "Новости".

Местные жители жалуются на репрессии арабского населения, которые проводят и боевики, и отряды СДС. При этом там нарастают социальные и межэтнические противоречия. В лагере беженцев "Рукбан" тоже сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

По словам Конашенкова, американские военные не скрывают того, что активно готовят вооруженные подразделения, которые состоят из местного населения.

Генерал-майор подчеркнул, что незаконная оккупация США обширных районов Сирии не приведет ни к чему хорошему для жителей этой страны. Он также отметил, что террористы в американской зоне до сих пор не уничтожены. Боевики вновь занимают ранее освобожденные территории. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Киски дерутся: "сцепившихся" Медведеву и Загитову показали на видео

Над фигуристками поиздевалась соперница

Инвесторы "Северного потока-2" испугались санкций США

Европейские партнеры "Газпрома" сильно рискуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей