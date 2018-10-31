Обстановка в серой зоне быстро ухудшается из-за нежелания и неспособности Вашингтона бороться с террористами

Ситуация накаляется на восточном берегу Евфрата. На территории, которая относится к ведомству Штатов, постоянно происходят теракты, захваты заложников и нападения на представителей Сирийских демократических сил (СДС). Всего с сентября боевики "Исламского государства" (террористической организации, запрещенной в РФ) совершили 57 подобных преступлений.

В результате этих терактов погибло и ранено больше 300 курдских ополченцев. По данным жителей Заевфратья, умирают и иностранные военнослужащие.

"Это не зона деэскалации, не зона деконфликтации, это серая зона, в которой обстановка стремительно деградирует. Об этом свидетельствуют большое количество терактов и захватов заложников", – цитирует официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова агентство РИА "Новости".

Местные жители жалуются на репрессии арабского населения, которые проводят и боевики, и отряды СДС. При этом там нарастают социальные и межэтнические противоречия. В лагере беженцев "Рукбан" тоже сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

По словам Конашенкова, американские военные не скрывают того, что активно готовят вооруженные подразделения, которые состоят из местного населения.

Генерал-майор подчеркнул, что незаконная оккупация США обширных районов Сирии не приведет ни к чему хорошему для жителей этой страны. Он также отметил, что террористы в американской зоне до сих пор не уничтожены. Боевики вновь занимают ранее освобожденные территории.