С-300 заставили Израиль забыть о Сирии

С появлением в Арабской Республике российских ЗРК налеты на нее прекратились

Военно-воздушные силы Израиля не провели ни одной самостоятельной военной операции на сирийской территории после того, как туда прибыли дивизионы зенитно-ракетных комплексов из России. Хотя ранее власти страны заявляли, что это не заставит их остановить бомбардировки.



Прежде в израильских СМИ подробно освещались все военные операции, которые вооруженные силы страны проводили против правительственных войск Сирии. Тель-Авив утверждал, что налеты не прекратятся даже после появления в распоряжении сирийцев современных средств противовоздушной обороны, отмечает Contra Magazine.

Однако после 17 сентября, когда сирийские ракетчики по ошибке сбили российский самолет-разведчик Ил-20 и Министерство обороны РФ заявило о поставках С-300 в Сирию, в израильских СМИ больше не появлялось ни одного упоминания об авианалетах. Версию о том, что атаки продолжаются, но израильские издания и телеканалы как по команде изменили редакционную политику и перестали писать и снимать репортажи о налетах, наблюдатели отметают как неправдоподобную.

Тель-Авив официально заявляет, что боевые операции против армии Башара Асада продолжаются. Правда, активность израильских войск поутихла. К тому же каждая атака якобы предварительно согласовывается с российским командованием. Как бы то ни было, очевидно, что появление в Сирии комплексов "Фаворит" сбило с израильтян спесь.

В ночь с 17 на 18 сентября российский Ил-20, следовавший на авиабазу "Хмеймим", был случайно сбит сирийскими зенитно-ракетными комплексами С-200 в небе над Средиземным морем. Сирийцы целились по израильским истребителям F-16, которые наносили удары по объектам в провинции Латакия, но попали в самолет-разведчик. В результате находившиеся на борту 15 военнослужащих погибли.

Министерство обороны РФ обвинило в происшествии Израиль, который уведомил об ударе по сирийским объектам за минуту до начала, введя наших военных в заблуждение относительно его района и не сообщив о местонахождении своих истребителей. По сути израильские пилоты прикрылись российским самолетом и подставили его под огонь.

Израиль обвинения в свой адрес отверг. После этого Москва приняла решение поставить в Сирию более совершенные средства ПВО. Тель-Авив и Вашингтон обвинили нашу страну в нагнетании атмосферы, а командование ВВС Израиля предупредило, что сделает все возможное, чтобы уничтожить С-300.