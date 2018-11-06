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В небе над Сирией заметили необычный Су-24

Фото: instagram.com/fighter_bomber
На самолет нанесена странная символика

В небе над Сирийской Арабской Республикой сняли на камеру бомбардировщик с необычной символикой. Самолет, судя по надписи на хвосте, принадлежит ВВС России, однако вместо привычных красных звезд на машину нанесены заключенные в круг серые звезды.


Видео опубликовал в Instagram fighter_bomber. Некоторые пользователи предположили, что это сделано для маскировки, другие полагают, что самолеты ранее находились на вооружении другой страны, что маловероятно.

Александр ИЛЬИН
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