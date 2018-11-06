В небе над Сирией заметили необычный Су-24

На самолет нанесена странная символика

В небе над Сирийской Арабской Республикой сняли на камеру бомбардировщик с необычной символикой. Самолет, судя по надписи на хвосте, принадлежит ВВС России, однако вместо привычных красных звезд на машину нанесены заключенные в круг серые звезды.

Видео опубликовал в Instagram fighter_bomber. Некоторые пользователи предположили, что это сделано для маскировки, другие полагают, что самолеты ранее находились на вооружении другой страны, что маловероятно.