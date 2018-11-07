С-300 в Сирии привели в боеготовность

Систему довели до экспортного варианта

Российские специалисты закончили переоборудование ЗРК С-300 в Сирии и вернулись в Россию. Все три дивизиона уже готовы выполнять боевые задачи, и осталось лишь подготовить сирийских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Сколько российских военных инструкторов будут работать с сирийцами и останутся ли они командовать расчетами, не сообщается. Ранее в Минобороны заявили, что подготовка зенитчиков САР займет как минимум три месяца, но, по данным СМИ, с большой вероятностью командовать расчетами будут российские офицеры.

В начале октября РФ бесплатно поставила Сирии ЗРК С-300ПМ/ПМ-2, после чего российские специалисты переоборудовали их в экспортный вариант С-300ПМУ-2. Решение о передаче Дамаску столь мощного комплекса было принято после уничтожения Ил-20 сирийской системой С-200. По версии российских военных, в гибели экипажа виноваты пилоты израильских F-16, которые якобы подставили Ил под удар.