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С-300 в Сирии привели в боеготовность

Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
продолжениеВ Сирию отправили военных "химиков"
Систему довели до экспортного варианта

Российские специалисты закончили переоборудование ЗРК С-300 в Сирии и вернулись в Россию. Все три дивизиона уже готовы выполнять боевые задачи, и осталось лишь подготовить сирийских военных. Об этом  сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. 

Сколько российских военных инструкторов будут работать с сирийцами и останутся ли они командовать расчетами, не сообщается. Ранее в Минобороны заявили, что подготовка зенитчиков САР займет как минимум три месяца, но, по данным СМИ, с большой вероятностью командовать расчетами будут российские офицеры.

В начале октября РФ бесплатно поставила Сирии ЗРК С-300ПМ/ПМ-2, после чего российские специалисты переоборудовали их в экспортный вариант С-300ПМУ-2. Решение о передаче Дамаску столь мощного комплекса было принято после уничтожения Ил-20 сирийской системой С-200. По версии российских военных, в гибели экипажа виноваты пилоты израильских F-16, которые якобы подставили Ил под удар.

Александр ИЛЬИН
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