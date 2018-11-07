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В Сирию отправили военных "химиков"

Фото: ITAR-TASS
В Идлибе ждут новую химатаку

Чтобы распознать применение боевиками химического оружия, Минобороны РФ отправило в Сирию расчеты войск радиационной, химической и биологической защиты. Как сообщает ТАСС, военные прибыли в провинцию Идлиб на машинах РХМ-6, которые могут обнаружить в воздухе токсичные вещества 26 видов.

При обнаружении отравы приборы РХМ-6 подают световые и звуковые сигналы, а также определяют азимут и угол местонахождения ОВ, его тип и концентрацию.

Ранее в Минобороны сообщали о возможных готовящихся провокациях со стороны боевиков. В свою очередь, Трамп уже заявлял, что США нанесут очередной ракетно-бомбовый удар по Сирии, если будет применено химоружие и доказано, что это дело рук Асада.

Александр ИЛЬИН
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