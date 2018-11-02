Армия испытывала ракетные комплексы, которые остались на вооружении страны

В задачу комплексных учений вооруженных сил и средств Незалежной на границе с Россией входили практические занятия по противовоздушной обороне. Впрочем, украинская армия не только отрабатывала полученные на службе навыки, но также определяла болевые точки имеющихся на вооружении ЗРК.

Иными словами, офицеры Незалежной эмпирическим путем выясняли, как можно усовершенствовать установки. Цель учений в Херсонской области выдал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

На сайте СНБО Украины она сформулирована так: "определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, находящихся на вооружении ВСУ, а также заданий на разработку новых средств ПВО".

В то же время Турчинов назвал ахиллесову пяту оборонки Незалежной. Он признался, что Киев испытывает дефицит в свежей технике.

"Обновление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО", – пояснил Турчинов.

Известно, что в перестрелке около Крыма были задействованы расчеты комплексов "Бук", "Оса" и С-300. На этот раз страна-соседка не стала претендовать на российское небо, рассказал РИА ФАН военный аналитик Борис Рожин.

Напомним, несколько дней назад Киев объявил опасной зоной для полетов гражданской авиации район Черного моря недалеко от западного побережья Крыма. Вблизи российской границы Незалежная регулярно проводит комплексные учения.