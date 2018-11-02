Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы рассекретили цель учений около Крыма

Фото: facebook.com/kpszsu Фото: facebook.com/kpszsu Фото: facebook.com/kpszsu
Фото: facebook.com/kpszsu Фото: facebook.com/kpszsu Фото: facebook.com/kpszsu Фото: facebook.com/kpszsu
Армия испытывала ракетные комплексы, которые остались на вооружении страны

В задачу комплексных учений вооруженных сил и средств Незалежной на границе с Россией входили практические занятия по противовоздушной обороне. Впрочем, украинская армия не только отрабатывала полученные на службе навыки, но также определяла болевые точки имеющихся на вооружении ЗРК.

Фото: facebook.com/kpszsu

Иными словами, офицеры Незалежной эмпирическим путем выясняли, как можно усовершенствовать установки. Цель учений в Херсонской области выдал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Фото: facebook.com/kpszsu

На сайте СНБО Украины она сформулирована так: "определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, находящихся на вооружении ВСУ, а также заданий на разработку новых средств ПВО". 

Фото: facebook.com/kpszsu

В то же время Турчинов назвал ахиллесову пяту оборонки Незалежной. Он признался, что Киев испытывает дефицит в свежей технике.

Фото: facebook.com/kpszsu

"Обновление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО", – пояснил Турчинов.

Фото: facebook.com/kpszsu

Известно, что в перестрелке около Крыма были задействованы расчеты комплексов "Бук", "Оса" и С-300. На этот раз страна-соседка не стала претендовать на российское небо, рассказал РИА ФАН  военный аналитик Борис Рожин.

Фото: facebook.com/kpszsu

Напомним, несколько дней назад Киев объявил опасной зоной для полетов гражданской авиации район Черного моря недалеко от западного побережья Крыма. Вблизи российской границы Незалежная регулярно проводит комплексные учения.

Фото: facebook.com/kpszsu

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

"Наш ответ": Украина отыгралась на моряках за санкции России

Погранслужба Незалежной арестовала очередное судно

Не лезь в чужой монастырь: Москва осадила Лукашенко из-за Донбасса

В Кремле удивились предложению Минска по охране чужих границ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей