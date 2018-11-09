Штурмовики отстрелялись в Крыму

Летчики отработали ракетно-бомбовый удар

Истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25 "Грач" отработали уничтожение условного противника в небе над Кубанью и Крымом. Соответствующее видео опубликовал телеканал "Звезда". На нем хорошо видно, что учения проходили как на больших, так и на малых высотах.

По теме Вооружение Су-25СМ

Во время маневров авиацию привели в высшую степень боевой готовности, то есть у экипажей было всего десять минут на подготовку и взлет.

Сообщается, что летчики оперативно-тактической авиации на Су-30М2 и Су-27СМ3 отработали взлет в составе пары и перехват воздушной цели. А штурмовики совершили несколько учебно-боевых вылетов с пусками неуправляемых ракет и сбрасыванием корректируемых авиабомб.

"В результате уничтожены склад горюче-смазочных материалов, несколько схронов с оружием и боеприпасами, а также живая сила условного противника", – цитирует РИА "Новости" начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.