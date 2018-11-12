Новейшая "Тосочка" затмит "Солнцепек"

Сирийский опыт скорректировал работу конструкторов

Государственные испытания новой российской огнеметной системы "Тосочка" завершатся уже в будущем году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора "Техмаша" Владимира Лепина.

В отличие от ставшего "хитом" сирийской войны "Солнцепека", "Тосочка" сделана не на гусеничной, а колесной платформе. Скорость увеличилась, а расход топлива, напротив, уменьшился.

По словам генконструктора научно-производственного объедения "Сплав" Николая Макаровца, такое решение разработчики приняли с учетом опыта эксплуатации "Солнцепеков" в пустынных зонах, а другими словами, в Сирии.

Как показал опыт, гусеничные огнеметные системы незаменимы только в горах, болотистой местности и лесах. Но в степях, пустынях и городах колесные шасси – это идеальный вариант. "Тосочка" намного мобильнее, у нее больше запас хода. В современной тактике войны очень важно нанести удар и быстро уйти на заранее подготовленные позиции. У боевиков запрещенного "Исламского государства" нет авиации, только беспилотники, а иначе "Солнцепекам" могло здорово не поздоровиться.

Подвергнется ли модернизации сама огнеметная система, пока не сообщается. Некоторые эксперты считают, что она останется прежней, хотя другие полагают, что систему управления огнем на "Тосочку" поставят новую.