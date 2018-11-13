Опровергнута версия затопления дока "Кузнецова"

Никаких перебоев с энергией не было

Министерство энергетики РФ опровергло информацию, что док ПД-50, где ремонтировался "Кузнецов", был затоплен из-за перебоев с береговым энергоснабжением.

Как пишет газета "Взгляд" со ссылкой на первого замминистра энергетики Алексея Текслера, ведомство провело проверку, в ходе которой выяснилось, что никаких перебоев с подачей энергии в Росляково не было.

По теме Россия останется без боевых кораблей

Ранее сообщалось, что причиной аварии дока ПД-50 стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу. Эту информацию передавал ТАСС со ссылкой на представителя Центра судоремонта "Звездочка" Евгения Гладышева.