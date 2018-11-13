Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Опровергнута версия затопления дока "Кузнецова"

Фото ИТАР-ТАСС/ Лев Федосеев
Никаких перебоев с энергией не было

Министерство энергетики РФ опровергло информацию, что док ПД-50, где ремонтировался "Кузнецов", был затоплен из-за перебоев с береговым энергоснабжением.

Как пишет газета "Взгляд" со ссылкой на первого замминистра энергетики Алексея Текслера, ведомство провело проверку, в ходе которой выяснилось, что никаких перебоев с подачей энергии в Росляково не было.

По теме

Ранее сообщалось, что причиной аварии дока ПД-50 стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу. Эту информацию передавал ТАСС со ссылкой на представителя Центра судоремонта "Звездочка" Евгения Гладышева.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Маневры с душком: НАТО подгадила союзникам

Крупнейшие учения альянса закончились скандалом

США поставят заслон на пути "Северного потока - 2"

Вашингтон готов пойти на все, чтобы помешать строительству газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей