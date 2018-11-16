В освоении иностранной техники возникли трудности

Государство в Юго-Восточной Азии попросило содействия в обслуживании истребителей. Также малайзийские техники нуждаются в российском наставничестве при исправлении изъянов крылатых машин. Об этом заявил премьер страны Махатхир Мохамад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Как вы знаете, мы купили несколько российских самолетов, и я думаю, нам нужно больше узнать о том, как обслуживать и ремонтировать их", – пояснил российскому лидеру глава малайзийского правителсьтва, передает Free Malaysia Today.

Уточняется, что серьезный разговор произошел в закулисье саммита АСЕАН. Далее двусторонние переговоры продолжились уже без прессы, поэтому других подробностей беседы не сообщается.

В сентябре в Королевстве пожаловались, что американские самолеты гораздо проще российских в обслуживании. Месяцем ранее претензии предъявил главнокомандующий ВВС Дато Аффенди Бин Буангоб. Он назвал проблемным моментом обязательное техническое освидетельствование 12 единиц Су-30МКМ после того после 10 лет эксплуатации.

До этого, в июле глава Минобороны Мохамад Сабу посетовал, что лишь каждый 7-й истребитель, закупленный у Москвы, может подняться в небо, тогда как остальные находятся на ремонте. Малайзия была вынуждена приобрести подержанные F/A-18C/D "Хорнет".



Десять лет назад на вооружение Королевства поступило 18 российских истребителей Су-30МКМ.

