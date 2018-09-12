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Малайзия забраковала российские истребители

Фото: wikimedia.org
Москва якобы скрыла часть технологий

Американские самолеты, купленные Малайзией, оказались проще в обслуживании, чем истребители Су-30МКМ и МиГ-29Н. Об этом пишет FMT News, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, знакомого с ситуацией в Королевских военно-воздушных силах страны. Хотя официального подтверждения этой информации от Минобороны Королевства не поступало.

По словам источника, взаимодействие производителя и заказчика затрудняется бюрократическими проволочками, причем проблема с самолетами не просто инцидент, а российский способ ведения бизнеса. Якобы поставщик при заключении сделки не раскрывает всех деталей, и в частности, не проинформировал о необходимости проведения спустя 10 лет некоторых видов работ по техобслуживанию.

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А вот закупка у США и стран Евросоюза отличается прозрачностью, планомерностью и надежностью. Однако малайзийские официальные лица якобы поэтому и не любят покупать самолеты на Западе. Но в результате приходится это делать.

В июле министр обороны Королевства Мохамад Сабу заявил, что только 4 из 28 российских истребителей, находящихся на вооружении малайзийских ВВС, находятся в эксплуатации, а остальные в ремонте. В результате пришлось приобретать подержанные F/A-18C/D "Хорнет".

Фото: wikipedia.org

В целом обвинения очень схожи с теми, которые выдвигала индийская сторона в связи с плохим состоянием МиГ-29К, которые не могут ни взлететь, ни сесть на авианосец.

Также индийцы жалуются, что детали к самолетам очень трудно купить. В России тогда заявили, что это рабочие вопросы, которые решаются.

Стоит отметить, что в Индии и Малайзии нет такой ремонтной базы и существует дефицит подготовленных специалистов, которые могли бы поддерживать самолеты в хорошем состоянии.

Однако сложность обслуживания российских истребителей – это факт, тем более что малайзийские МиГи уже устарели и требуют серьезного ремонта как минимум, а лучше – модернизации. Правда, сделать ее смогут только в России.

Десять лет назад Малайзия купила 18 истребителей Су-30МКМ, а еще в 1990-х – столько же МиГ-29Н.

Александр ИЛЬИН
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