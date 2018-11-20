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Залетные МиГ-31 застряли в гражданском аэропорту

Фото: www.globallookpress.com
Перехватчики не дотянули до базы

Занятная история произошла в гражданском аэропорту города Усинска в республике Коми. На взлетной полосе оказались по соседству пассажирские "Боинги" с "Аэробусами" и четыре высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Как сообщает "Интерфакс", летчики вот уже пятый день не могут покинуть Усинск, после того как из-за плохой погоды не дотянули до ВПП двойного назначения в Воркуте и совершили вынужденную посадку в Усинске. Затем, словно летчики пассажирских авиалайнеров, они спокойно обратились в региональную авиакомпанию "Комиавиатранс" с просьбой провести техобслуживание и запросить авиатопливо.

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По данным агентства, сейчас пилоты перехватчиков ждут дозаправки и проведения техобслуживания, после чего сразу же покинут аэродром. Отмечается, что подобного типа самолета приземлились в Усинске впервые.

Александр ИЛЬИН
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