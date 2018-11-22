Советский автомат Шпагина признали абсолютно худшим

На Западе составили "черный список" российского оружия

Легендарный автомат Калашникова, благодаря своей надежности и характеристикам, стал одним из символов СССР и современной России. Однако далеко не все попытки отечественных оружейников, как и любых других, оканчивались успехом.

Журнал The National Interest составил любопытную подборку из пяти худших автоматов, созданных русскими. Открывает список, как ни странно ППШ. Но не тот легендарный ППШ-41 с круглым блином, без которого трудно представить советского воина-победителя, а экспериментальный автомат Шпагина 1944 года, сильно смахивающий на АК-47.

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В то время как большинство конструкторов того времени выбрали поворотный затвор и отвод пороховых газов, Шпагин решил использовать хорошо зарекомендовавший себя в пистолетах-пулеметах принцип отдачи свободного затвора.

Однако новый промежуточный патрон 7,62х39 оказался слишком мощным. Масса затвора составила 1,2 кг, а вес автомата вырос до недопустимых 5,5 кг. Но это было еще полбеды. При стрельбе автомат сотрясала сильная вибрация, которая сводила на нет достоинства нового патрона. Кроме того, неважно работал откат затвора.

В итоге от автомата отказались, а конструкторы окончательно убедились в преимуществах отвода пороховых газов из канала ствола с прочным запиранием.

В черном списке оказался еще один экспериментальный автомат – АС-106П образца 1955 года. В то время никто не предполагал, что автомат Калашникова будет доминировать десятилетия, поэтому разные оружейные школы, соревнуясь между собой, стремились создать автомат еще лучше. В том числе, в "автоматной гонке" поучаствовал Сергей Гаврилович Симонов, известный во все мире, благодаря созданию самозарядного карабина СКС-45.

Для силовой разгрузки крышки ствольной коробки и замедления темпа стрельбы Симонов применил длинный ход штока поршня. А также разместил возвратный механизм перед затворной рамой в ствольной коробке, закрепив при помощи поворота сектора упора пружины, находящейся на штоке поршня. Однако система оказалась ненадежной. Автомат Симонова сняли с испытаний.

Еще более странным оружием NI называет автомат Барышева. Этот конструктор стремился максимально уменьшить вес автомата и в результате вообще отказался от газового поршня и газовой трубки, которую заменила рукоятка для переноски.

Автоматика оружия Барышева основывалась на полусвободном затворе и заднем шептале, причем сам выстрел осуществлялся при открытом затворе. Такая конструкция была характерна для пистолетов-пулеметов, пулеметов и автоматических пушке, но не автоматов.

АБ-7,62 и АБ-5,45 получились легче АК-47, отдача была меньше в 2-3 раза, чем у Калашникова. Но вот рассеивание патронов было слишком большим, а выстрел громким и ярким, что сразу же демаскировало стрелка. Кроме того, автоматы Барышева быстро засорялись, поэтому военные от них отказались.

Четвертая в списке – автоматическая винтовка Токарева АВТ-40. В 1942 году конструкторы решили сделать из замечательной винтовки "Светки" СВТ-40 гибрид. В руководстве полагали, что стрельба короткими очередями поможет компенсировать недостаток ручных пулеметов на фронте. Однако конструкторы не учли, что СВТ не приспособлена для стрельбы очередями. В результате винтовка-автомат начинала затихать, застревали гильзы, и даже происходил поперечный разрыв.



Наконец, список худших автоматов России завершает оружие спецназа – ОЦ-14 "Гроза". Для своего времени это был настоящий прорыв – совмещенный компактный автомат, снайперская винтовка с глушителем и гранатомет. Плюс выполнен по схеме "булл-пап", при котором спусковой крючок вынесен вперед и расположен перед магазином и ударным механизмом. Такое в СССР видели только в боевиках с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестером Сталлоне. А советские оружейники ничего подобного не делали.

Однако первый блин получился комом, хотя автомат до сих пор на вооружении. Выбром гильз происходил только в правую сторону, поэтому с левого плеча стрелять нельзя.

При стрельбе очередями возникает сильная загазованность в районе лица стрелка. К другим недостаткам можно отнести маленький магазин. А схема "булл-пап" хоть и обеспечивает хороший баланс при стрельбе, но серьезно усложняет замену магазина. К слову, все эти проблемы были решены в израильской Tavor X95.

Хуже всего обстояли дела с "Грозой" калибра 9х39, разработанной для спецназа МВД. Патронов постоянно не хватало, в то время как армейские на 7,62х39 достаточно неплохо прижились.