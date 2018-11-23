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Росатом выполнил гособоронзаказ на 100%

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Атомная отрасль РФ стоит на страже безопасности страны

Государственная корпорация "Росатом" подтвердила, что главным приоритетом ее работы является надежное обеспечение обороноспособности России. В текущем году ее предприятия в очередной раз полностью выполнили гособоронзаказ. Об этом сообщил в пятницу, 23 ноября, вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Госкорпорация "Росатом" – 100% исполнение своих обязательств", – приводит РИА "Новости" слова замглавы правительства РФ.

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Отмечается, что в рамках гособоронзаказа Росатом работает как над созданием ядерного оружейного комплекса, так и неядерных вооружений. При этом задача по ядерному оружейному комплексу состоит не только в поддержании работоспособности и модернизации ранее созданных зарядов. Усилия корпорации направлены на то, чтобы и в условиях безъядерных испытаний на боевое дежурство поставлялись заряды с новыми качественными характеристиками.

Таким образом, Росатом совместно с Министерством обороны и воинскими частями ядерного обеспечения Вооруженных сил РФ гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, возглавлявший атомную отрасль страны в 2005-2016 г., отмечал, что Росатом – единственная российская структура, которая из года в год стабильно выполняет гособоронзаказ на все 100%.

Николай ВИКТОРОВ
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