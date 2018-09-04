В Росатоме создали уникальный 3D-принтер

Новая разработка сэкономит время и увеличит производительность изделий

В России представлен первый отечественный двухпорошковый 3D-принтер. Это уникальная разработка специалистов Росатома. Ученые госкорпорации спроектировали и изготовили двухлазерную систему селективного лазерного плавления (SLM-печать), способную работать с двумя металлическими порошками одновременно.

Теперь благодаря новой разработке экономится время, а качественная составляющая от этого только выигрывает. Так, производительность двухлазерной системы увеличена на 60%, если сравнивать с ее предшественницей – однолазерной. Значительно меньше времени занимает печать каждого изделия, а использование двух лазеров одновременно позволяет направить усилия одного из них на улучшение характеристик материалов.

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Уникальный принтер уже прошел проверку. На нем был напечатан демонстрационный образец из двух порошков. В скором времени он пригодится в авиапромышленности, где при производстве высоконагруженных реактивных двигателей применяются блиски.

Как раз с помощью 3D-принтера появится блиск турбины, лопатки которой составляют единое целое с диском ротора. Последний будет состоять из одного никелевого сплава, а лопатки – из другого. Данное устройство "поглощает" массу рабочего колеса, увеличивая его ресурс.

"Cложность создания деталей из двух материалов в том, что каждый из них на выходе должен обладать определенными свойствами, соответствуя при этом паспорту материала. Кроме того, на их стыке должно получиться еще одно свойство, которое бы тоже соответствовало определенным требованиям", – рассказал директор института технологии поверхности и наноматериалов ГНЦ РФ АО "НПО "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" Владимир Береговский.

Основанный 1929 году институт имеет статус Государственного научного центра РФ и является частью машиностроительного дивизиона "Росатома" – АО "Атомэнергомаш". Его специалисты совместно с сотрудниками ООО НПО "Центротех", который входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ", стали авторами эксклюзивного 3D-принтера.



"Уникальная система регенерации порошков позволит параллельно с процессом печати разделять два типа порошков, отличающихся по фракционному составу, возвращая регенерированный порошок обратно в установку печати. Это существенно снижает расход порошков и, как следствие, себестоимость изделий. В настоящее время проводится отработка режимов регенерации", – отметил Алексей Дуб, генеральный директор ООО "РусАТ".

Это отраслевой интегратор госкорпорации "Росатом", также входящий в состав "ТВЭЛ", как и индустриальный партнер проекта – Уральский электрохимический комбината, который выступил заказчиком устройства. Данное предприятие и "НПО "Центротех" расположены в ЗАТО Новоуральск Свердловской области. Ожидается, что именно там обустроят основную производственную площадку в рамках развития аддитивных технологий в Госкорпорации "Росатом". Институт играет важную роль в атомной энергетике, в частности в работе АЭС нового поколения. НПО – это пять специализированных институтов, опытный завод, испытательные и аттестационные центры.