Опубликовано видео уничтожения боевиков в Сирии

Иранские БПЛА составляют конкуренцию ВКС РФ

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции опубликовали любопытное видео, на котором показана работа иранского беспилотника Shahed-129. Сообщается, что бомбят отряды и технику боевиков запрещенного в России "Исламского государства", а сами вылеты датируется промежутком с 2014 по 2017 год.

Интересно, что тактический Shahed-129, разработанный иранской компанией Shahed Aviation Industries Research Center, создавался как разведчик, однако впоследствии его стали успешно применять как ударный беспилотник, разместив на нем высокоточные бомбы Shahed-129. Боеприпасы оборудованы системой наведения по видеоканалу. Оператор наводит бомбу вручную, она может поразить цель в 6 км от места сброса. Для этого на аппарате стоят камеры – электрооптическая и инфракрасная. Потолок Shahed-129 достигает 9 тыс. метров.

На видео можно увидеть, как БПЛА наносит удар по колонне машин боевиков, отдельно стоящим единицам техники, а также живой силе противника. Взрывы достаточно мощные, а сам ролик сильно напоминает полноценный авиаудар или атаку вертолетов типа Ми-28Н "Ночной охотник".