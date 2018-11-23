Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Опубликовано видео уничтожения боевиков в Сирии

Фото: wikipedia.org
продолжениеРоссия потеряет в Сирии еще один самолет
Иранские БПЛА составляют конкуренцию ВКС РФ

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции опубликовали любопытное видео, на котором показана работа иранского беспилотника Shahed-129. Сообщается, что бомбят отряды и технику боевиков запрещенного в России "Исламского государства", а сами вылеты датируется промежутком с 2014 по 2017 год.


Интересно, что тактический Shahed-129, разработанный иранской компанией Shahed Aviation Industries Research Center, создавался как разведчик, однако впоследствии его стали успешно применять как ударный беспилотник, разместив на нем высокоточные бомбы Shahed-129. Боеприпасы оборудованы системой наведения по видеоканалу. Оператор наводит бомбу вручную, она может поразить цель в 6 км от места сброса. Для этого на аппарате стоят камеры – электрооптическая и инфракрасная. Потолок Shahed-129 достигает 9 тыс. метров.

Фото: wikipedia.org

На видео можно увидеть, как БПЛА наносит удар по колонне машин боевиков, отдельно стоящим единицам техники, а также живой силе противника. Взрывы достаточно мощные, а сам ролик сильно напоминает полноценный авиаудар или атаку вертолетов типа Ми-28Н "Ночной охотник".

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

В Москву идут настоящие зимние морозы

Сугробы образуются в столице еще нескоро

Атаку на Сирию приравняют к удару по России

Москва сможет применить ядерное оружие для защиты союзника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей