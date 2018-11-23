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Россия потеряет в Сирии еще один самолет

Фото: vk.com/mil
Американцы предсказали повторение трагедии с Ил-20 из-за новых ракетных комплексов

Поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Дамаску увеличивает вероятность повторения ошибки, которая привела к гибели российского самолета-разведчика в середине сентября. Такого мнения придерживается специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Вспомните произошедшую трагедию, когда в результате ошибки, совершенной сирийскими военными, был сбит российский самолет и, если я не ошибаюсь, 15 человек погибли. Поставки С-300 приведут к тому, что у сирийских военных будет еще больше возможностей совершать подобные ошибки в будущем. Поэтому мы призываем Россию проявлять здесь максимальную осторожность", – заявил дипломат в интервью "Коммерсанту".

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Говоря о российских ракетах, Джеффри сообщил, что Соединенные Штаты "рассматривают их как фактор опасной эскалации".

Представитель Госдепа также заявил, что Вашингтон разделяет страхи Тель-Авива перед Тегераном. "Мы понимаем, почему Израиль видит для себя реальную угрозу со стороны иранских систем большой дальности в Сирии. И мы полностью поддерживаем усилия Израиля по защите своей национальной безопасности", – сказал чиновник.

Россия поставила Дамаску комплексы С-300 после того, как в сентябре в небе над Сирией был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Самолет случайно сбили сирийские ПВО, которые отражали налет израильских ВВС, наносивших в этот момент авиаудары в Латакии.

Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. По версии Минобороны, израильские летчики буквально прикрылись заходившим на посадку Ил-20. В результате погибли 15 российских военных.

США и Израиль выступают резко против поставок новых зенитно-ракетных комплексов в Сирию. С-300 уже показали свою эффективность: с октября налеты израильской авиации на сирийскую территорию прекратились.

Андрей ФИЛАТОВ
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