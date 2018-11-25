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Террористы ударили по Сирии ракетами с хлором

Фото: Hassan Ammar/AP/TASS
продолжениеРоссия разбомбила позиции террористов в Сирии
От ядовитых веществ пострадали десятки мирных жителей

Очередная атака может быть репетицией провокации против сирийского правительства и российской стороны.

Сирийский Алеппо террористы обстреляли снарядами с отравляющими веществами в субботу. Удар пришелся по жилым районам аль-Халидия и аз-Захра. Огонь вели с юго-восточного направления демилитаризованной зоны. Об этом со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон пишет РИА Новости.

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По последним данным, за помощью к медикам обратились 73 человека. Среди пострадавших – четверо детей, сообщил врач приемного отделения городской больницы Шерван Шехо.

Симптомы отравления проявляются не сразу. Местным жителям стало плохо спустя несколько часов. У людей началось удушье, слезились глаза – врачи называют это "газовой аллергией". По предварительным данным, снаряды начинили хлором.

Ранее говорилось о почти 50-ти пострадавших при атаке. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате обстрела 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города Алеппо", - цитирует его ТАСС.

Российские военные химики уже прибыли в районы, которые обстреляли ракетами с хлором. Ранее в Минобороны РФ не раз заявляли о планирующейся в Сирии провокации с химоружием. Ее готовят "Белые каски", связь которых с террористами "совершенно очевидна", заявлял Конашенков.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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