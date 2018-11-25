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Все цели уничтожены.
Самолеты ВКС России атаковали позиции террористов в районе, из которого накануне были запущены ракеты, предположительно, начиненные хлором. Как стало известно ранее, в результате удара боевиков пострадали десятки мирных жителей Алеппо, в том числе и дети.
Позиции артиллерии террористов уничтожены, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом сообщает RT.
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