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Россия разбомбила позиции террористов в Сирии

Фото: ТАСС
Удары нанесли по артиллерии боевиков, обстрелявших ранее мирных жителей в Алеппо

Все цели уничтожены.

Самолеты ВКС России атаковали позиции террористов в районе, из которого накануне были запущены ракеты, предположительно, начиненные хлором. Как стало известно ранее, в результате удара боевиков пострадали десятки мирных жителей Алеппо, в том числе и дети.

Позиции артиллерии террористов уничтожены, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом сообщает RT.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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