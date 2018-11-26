Упавший кран уберут с "Адмирала Кузнецова" в этом году

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Отдельные элементы крана его владелец демонтирует уже сейчас. Однако полностью этот процесс завершат в декабре 2018-го.
О сроках подъема крана с авианосца сообщил агентству "Интерфакс" глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Ранее он говорил, что сотрудники СК уже заканчивают свою проверку. Ущерб от происшествия с доком на судоремонтном заводе в Мурманске оценили в 70 млн руб., часть покроют за счет плановых работ по модернизации крейсера.
Как напоминает агентство FlashNord, несмотря на инцидент, ОСК планирует сдать "Адмирала Кузнецова" флоту в 2021 г., как и предполагалось.
Авария произошла в конце октября. Плавучий док ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе, когда из него выходил авианосец. В результате один из кранов упал на палубу.
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