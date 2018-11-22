Авианосец "Кузнецов" получил ущерб на 70 млн

Нибиру
- Они давно здесь: ученые нашли Нибиру
- Заговор молчания: Нибиру давно уничтожает Землю
- Корабль пришельцев с Нибиру заметили около Солнца
Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" все-таки пострадал после аварии в доке под Мурманском. Как заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, он получил 52 повреждения. Ремонт оценивается в 70 млн рублей. Тем не менее, повреждения корабля классифицируются как незначительные. Ранее сообщалось, что корабль практически не пострадал в ЧП.
"Завершение ремонта планируется на конец 2020 года и начало испытаний, соответственно, на 2021 год. Передать корабль флоту планируется в середине 2021 года", – цитирует ТАСС Рахманова.
Авария произошла в ночь на 30 октября. На корабль кран, а самый большой ремонтный док в России затонул.
Безалаберность аграриев привела к проблеме, у которой пока нет решения
Трубопровод протянут через четыре государства