Авианосец "Кузнецов" получил ущерб на 70 млн

Из-за упавшего крана у корабля насчитали 52 повреждения

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" все-таки пострадал после аварии в доке под Мурманском. Как заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, он получил 52 повреждения. Ремонт оценивается в 70 млн рублей. Тем не менее, повреждения корабля классифицируются как незначительные. Ранее сообщалось, что корабль практически не пострадал в ЧП.

"Завершение ремонта планируется на конец 2020 года и начало испытаний, соответственно, на 2021 год. Передать корабль флоту планируется в середине 2021 года", – цитирует ТАСС Рахманова.

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Авария произошла в ночь на 30 октября. На корабль кран, а самый большой ремонтный док в России затонул.



