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Переброска Су-27 вертолетом попала на видео

Фото: EPA\TASS
Вертолет потащил истребитель в Кронштадт

Российский вертолет-тяжеловес Ми-26 провел довольно рискованную операцию по транспортировке Су-27. Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей: на нем можно разглядеть, что тяжелый истребитель без носовой части.


Как позже сообщили в пресс-службе Минобороны, перевозку осуществили летчики Западного военного округа. Вертолет вылетел из аэродрома "Левашево" Выборгского района Санкт-Петербурга, а затем проследовал в Пушкин, где "подхватил" 15-тонный Су-27 и доставил его в кронштадтский военно-исторический парк. Маршрут составил порядка 60 километров.

Стоит отметить, что Ми-26 является самым тяжелым серийным вертолетом в мире, его грузоподъемность составляет 20 т, а максимальная взлетная масса – 56 тонн.

Александр ИЛЬИН
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