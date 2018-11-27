Переброска Су-27 вертолетом попала на видео

Вертолет потащил истребитель в Кронштадт

Российский вертолет-тяжеловес Ми-26 провел довольно рискованную операцию по транспортировке Су-27. Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей: на нем можно разглядеть, что тяжелый истребитель без носовой части.

Как позже сообщили в пресс-службе Минобороны, перевозку осуществили летчики Западного военного округа. Вертолет вылетел из аэродрома "Левашево" Выборгского района Санкт-Петербурга, а затем проследовал в Пушкин, где "подхватил" 15-тонный Су-27 и доставил его в кронштадтский военно-исторический парк. Маршрут составил порядка 60 километров.

Стоит отметить, что Ми-26 является самым тяжелым серийным вертолетом в мире, его грузоподъемность составляет 20 т, а максимальная взлетная масса – 56 тонн.