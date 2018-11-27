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Украинские суда вооружились для перехода через Керченский пролив

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Результаты обыска кораблей обнародовала ФСБ

Непрошеные гости нагрянули в Россию не с пустыми руками. Задержанные украинцы были вооружены и опасны.

Не только травматическим и сигнальным пистолетами. На судах пограничники обнаружили множество боеприпасов, в том числе гранатометы, гранаты, пулеметы, автомат.

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Опись вооружения опубликована на официальном сайте ФСБ РФ. В сообщении также фигурируют трофейные документы, один из которых рукописный.

Это своеобразная шпаргалка по заполнению разрешения на прохождение Керченского пролива. То есть экипаж был в курсе морских правил, уточняет Пятый канал. Однако, как уже известно, украинцы не воспользовались подсказкой.

Фото: t.me/sashakots

Кроме того, на катере "Никополь" найден контрольный лист готовности плавсредства. Старшему группы предписано обеспечить конспирацию на пути из Одессы в Бердянск, "сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него".

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, за незаконное пересечение границы российские пограничники арестовали три судна Незалежной с 24 военнослужащими. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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