Результаты обыска кораблей обнародовала ФСБ

Непрошеные гости нагрянули в Россию не с пустыми руками. Задержанные украинцы были вооружены и опасны.

Не только травматическим и сигнальным пистолетами. На судах пограничники обнаружили множество боеприпасов, в том числе гранатометы, гранаты, пулеметы, автомат.

По теме Конфликт в Керченском проливе

Опись вооружения опубликована на официальном сайте ФСБ РФ. В сообщении также фигурируют трофейные документы, один из которых рукописный.

Это своеобразная шпаргалка по заполнению разрешения на прохождение Керченского пролива. То есть экипаж был в курсе морских правил, уточняет Пятый канал. Однако, как уже известно, украинцы не воспользовались подсказкой.

Кроме того, на катере "Никополь" найден контрольный лист готовности плавсредства. Старшему группы предписано обеспечить конспирацию на пути из Одессы в Бердянск, "сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него".

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, за незаконное пересечение границы российские пограничники арестовали три судна Незалежной с 24 военнослужащими.