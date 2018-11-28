Как Россия будет воевать с НАТО в 2024 году

Американцы не успеют помочь

На фоне напряженных событий осени этого года ощущение грядущей войны становится все более реальным. Пока это локальные конфликты с применением элементов гибридной войны и средств массовой информации. Однако через несколько лет ситуация может достичь той фазы, когда вернуться назад будет уже сложнее, чем начать войну, а главное, само население будет готово к этому, так как возненавидит своих потенциальных врагов. Для этого будет сделано все возможное.

Аналитический центр Task & Purpose смоделировал начало войны между Россией и странами НАТО в 2024 году. По мнению профессора военной истории и бывшего офицера ВМС США Джона Кюна, уже сейчас обстановка сильно напоминает 1939 г., когда СССР и Германия заключили пакт Риббентропа – Молотова.

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События якобы будут разворачиваться следующим образом. Первым "звоночком" станет увеличение российской риторики о притеснениях русскоязычных граждан в Прибалтике в начале 2020 года. Об этом будут говорить на федеральных каналах и писать в центральных изданиях. После этого Запад сконцентрирует свои силы на защите Прибалтики, однако это будет лишь уловка.

На самом деле Россия еще больше укрепит свои позиции в Калининграде и параллельно проведет учения в союзной Белоруссии, где скрытно построит военные объекты. Они пригодятся для кампании против Польши. Стоит отметить, что здесь Кюн не оригинален. РФ уже обвиняли в чем-то подобном во время учений "Запад-2017" но, надо сказать, Александр Лукашенко занимает достаточно сложную позицию по отношению к Кремлю, поэтому такой вариант развития событий спорный как минимум.

Дальше еще интереснее. В 2022 г. Россия якобы усыпит бдительность американцев, установив перемирие в Донбассе, которое предложит США. После этого Пентагон решится отправить значительный контингент войск в Афганистан, чтобы защитить от исламистов проамериканское правительство. После этого Москва заключит с Пекином пакт о ненападении. Вот уж, действительно, ход конем.

США, конечно, посмотрят на этот договор сквозь линзу Азиатско-Тихоокеанского региона, однако совершенно не заподозрят Россию в желании продвинуться на Запад.

Тем временем Китай осуществит мощнейшую кибератаку, чтобы поддержать на выборах американского президента в 2024 г. действующего главу государства Дональда Трампа, а также республиканцев на выборах в Конгресс. Данные действия несомненно отвлекут американцев от главной проблемы, которая вырастет, как снежный ком в районе российско-польской границы. В это время Москва еще больше усилит риторику о притеснении русских в Прибалтике и даже Финляндии, Россия и НАТО обвинят друг друга в приготовлении к войне, как собственно, происходит и сейчас.

И, наконец, Москва решится на двойной удар. Наступление начнется одновременно из Калининграда и с территории Белоруссии. Россия постарается быстро захватить Гданьск, чтобы перекрыть морской путь, по которому США могли бы перебросить войска. Затем русские быстро установят С-400 и С-300, чтобы американцы не смогли доставить свои войска в Польшу по воздуху. В Балтийское море войдут российские дизель-электрические подлодки с "Калибрами", а возможно, и атомные.

США, возможно, решатся на не продуманный ход и отправят в Польшу семь "Глоубмастеров" С-17 с десантниками, чтобы отбить Гданьск. Но шесть из семи транспортников собьют российские С-400. Погибнут сотни американцев, что повергнет в шок всю Америку.

Но еще хуже настанут дела у американцев, когда три десантных корабля, вышедших из Германии пойдут на дно, потопленные российскими подводными лодками.

Между тем другая российская группировка войск уже будет хозяйничать в Восточной Польше. Польские подразделения будут разбиты хорошо подготовленной армией РФ, а Украина не поможет, так как будет заниматься Донбассом, чтобы его окончательно не потерять.

Венгры откажутся выполнять свои обязательства по НАТО, пока им не пообещают Южную Трансильванию часть Преднестровья. Действительно, одним из условий вступления Румынского королевства в Первую мировую войну было присоединение Трансильвании к Румынии. А до этого Трансильвания входила в состав Венгерского королевства. Подобный сценарий просто фантастический, но Кюн на этом не заканчивает.

В это же самое время усилятся атаки на Кабул. Оружие боевикам будет поставлять Россия через Узбекистан. Запад замешкается. А между тем российские танки "освободят" Краков, а затем через посольство Северной Кореи в Берлине сделают секретное предложение немцам о возвращении Силезии, большая часть которой сейчас входит в Польшу. К тому моменту у немцев будет новое правительство, в котором будет достаточное количество правых.

После этого русские дойдут до немецкой границы, объявят об одностороннем прекращении огня и пригласят представителей всех государств на конференцию в Шанхае, где Китай выступит в качестве беспристрастного посредника.



Все эти размышления, безусловно, интересны и довольно фантастичны. Сложно представить, что Россия пойдет на такую авантюру, зная, что группировка НАТО намного превосходит российскую. Кроме того, у Москвы и так сейчас не лучший имидж в Европе, поэтому агрессия явно не лучший вариант.

Скорее всего, Россия продолжит распространять свое влияние на страны, ранее входящие в СССР, не считая Прибалтики. Америка же, в случае гибели большого количества своих военных, вполне может решиться на ракетный удар, в том числе с применением ядерного оружия. А чем это грозит, давно понятно.