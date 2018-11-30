Найдено уязвимое место российских крейсеров

Корабли не защищены от пожаров

Крупнейшие российские крейсеры-флагманы оказались крайне уязвимыми перед огнем. Системы пожаротушения на атомном "Петре Великом", "Москве", "Маршале Устинове", "Варяге" и единственном российском авианесущем "Адмирале Кузнецове" сильно устарели, поэтому гордость флота может погубить обыкновенный пожар.

О проблемах крупнейших российских кораблей пишет Mil.Press FLOT со ссылкой сразу на три источника в ВМФ, а также представителей промышленности. По словам одного из конструкторов Северного ПКБ, на кораблях, разработанных до 1980 г., установка полноценной пожарной сигнализации не предусмотрена вообще. В данный момент эту проблему пытаются решить, однако происходит это "непозволительно долго".

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Так, на крейсерах проекта 1164 "Атлант" ("Москва", "Маршал Устинов") системы пожарной сигнализации изначально не было. Известно, что военный учебно-научный центр ВМФ предложил ее установить: соответствующее письмо было направлено в техуправление ВМФ в 2011 году. В данный момент "Москва" в ремонте, и об установке пожарной сигнализации ничего не сообщалось.

При этом система пожарной сигнализации для кораблей существует. Северное ПКБ специально для "Маршала Устинова" разработало комплекс "Гамма-01Ф". Но центр судоремонта "Звездочка" предпочел систему на базе приборов комплекса "Краб".

По словам одного из источников, при проектировании сигнализаций учитываются технические требования 1989 года, что совершенно недопустимо. Новые требования разрабатываются, но готовы они будут только через несколько лет.



Отсутствие современной системы пожарной сигнализации существенно снижает живучесть боевого корабля, и особенно если он не новый. Чем старше корабль, тем больше риск возгорания. Сейчас в ремонте авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", но об установке новой системы ничего неизвестно.

А между тем, моряки вспоминают печальный опыт 1992 году, когда сгорел большой противолодочный корабль "Адмирал Захаров". Кормовое машинное отделение полностью выгорело, и ремонт признали нецелесообразным.



