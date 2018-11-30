Россия закажет еще "Бореи"

Стратегических подлодок будет больше

Россия построит еще две стратегические подлодки проекта 955А "Борей-А" улучшенной модификации. Таким образом, количество субмарин, вооруженных новейшими ракетами "Булава", вырастет к 2028 г. до десяти штук. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его данным, в госпрограмму перевооружения на 2018-2027 гг. включены эти подлодки, которые пока не получили названия. Строительство "Бореев" начнется на "Севмаше" в 2024 году. Первую субмарину планируется передать флоту в 2026-м, вторую спустя год.

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На данный момент в составе ВМФ РФ три подлодки "Борей" – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Строится еще пять – "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский".

Подлодки проекта 955А, как известно, заменят устаревающие "Дельфины" советского производства, которые до сих пор составляют основу подводного стратегического флота России.