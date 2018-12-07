Лучший "Ясень" России введут в строй в будущем году

Субмарина составит конкуренцию новой американской "Вирджинии"

Новейшая российская подлодка "Казань" проекта 885М или "Ясень-М" выйдет на государственные испытания летом будущего года, а осенью проведет контрольные стрельбы ракетами и торпедами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной области, "Ониксами" и "Калибрами" будут обстреляны как надводные, так и береговые цели. Также субмарина откроет огонь самонаводящимися торпедами по подводным целям. "Казань" должны передать Краснознаменному Северному флоту уже в конце 2019 года.

Важно, что именно лодки проекта 885М смогут составить конкуренцию американским "Вирджиния" Block III и Block IV, так как головная "Северодвинск" уже уступает высокотехнологичным конкурентам. На данный момент одним их важнейших характеристик подлодок является бесшумность, а также наличие современного гидроакустического комплекса. Все современные субмарины буквально напичканы электроникой, и проект 885М не исключение.