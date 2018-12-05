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США десять раз теряли ядерные бомбы

Фото: wikipedia.org
Катастрофы удалось избежать чудом

Во времена холодной войны СССР и Америка подразумевали использование ядерного оружия как само собой разумеющееся и активно отрабатывали его применение.

Русские "медведи" Ту-95 грели двигатели на Чукотке, готовые в любой момент полететь бомбить американские города, а В-52 кружили с водородными бомбами над Европой, ожидая приказ стереть с лица Земли Москву с ненавистными "коммис".

В то же самое время с ядерными бомбами и ракетами, как и с любыми другими боеприпасами, происходили инциденты, и бывало, что их просто теряли, как бы дико это не звучало.

Военный блог War Ia Boring приготовил подборку из десяти ЧП, когда из-за ошибок пилотов и технических неисправностей как минимум десять раз могла произойти ядерная катастрофа.

Десятого марта 1956 г. американский В-47 с ядерными бомбами взлетел с базы Макдилл во Флориде и направился в Марокко. Над Средиземным морем планировались две воздушные заправки, одна прошла без сучка и задоринки, а во время второй что-то пошло не так. Самолет просто исчез, его так и не нашли. А заодно пропали и ядерные боеприпасы. По данным ВВС США, капсулы с зарядами не были помещены в бомбы, тем менее радиоактивные элементы попали в море.

Следующий инцидент произошел через несколько месяцев. Двадцать седьмого июля 1956 г. В-47 совершал посадку на авиабазе Лейкенхит в Великобритании, однако внезапно тяжелый бомбардировщик потерял управление и выкатился за пределы взлетной полосы. Такие истории часто заканчивались очень плохо. Но этот В-47 умудрился протаранить контейнеры, в которых были три ядерные бомбы. К счастью, они не взорвались.

Двадцать второго мая 1957 г. В-36 транспортировал огромную водородную бомбу Мк-17 мощностью 10 – 15 мегатонн в Нью-Мексико. Уже перед самым приземлением летчики случайно сбросили бомбу. И 21-тонная громадина, пробив закрытый бомболюк, взорвалась от удара об землю. Реакция не пошла, относительно небольшой взрыв образовал воронку глубиной 4 м и диаметром 8 метров. На месте падения было зарегистрировано радиоактивное загрязнение.

Тридцать первого января 1958 г. на борту В-47 с ядерной бомбой начался пожар. Взрыва удалось избежать, бомбу тушили уже на земле. Позже следы радиоактивного загрязнения нашли на одежде пожарных.

Пятого февраля 1958 г. истребитель F-86 столкнулся с В-47, конечно же, вооруженным ядерными бомбами, судя по всему, в 1950-е гг. без них они просто не летали. Инцидент произошел недалеко от базы Хантер в штате Джорджия. Экипаж В-47 пытался приземлиться три раза. Однако затем решил не рисковать и сбросил бомбу в океан. Ищут ее до сих пор.

Фото: wikipedia.org

Двадцать четвертого января 1961 г. B-52 начал буквально разваливаться с двумя ядерными бомбами над Голдсборо в Северной Каролине. Одна бомба мягко упала с парашютом, вторая до смерти напугала фермеров. Когда ее откопали из земли, оказалось, что одной части не достает. Пришлось правительству эту землю купить.

Пятого декабря 1961 г. A-4 Skyhawk с водородной бомбой В-43 взлетал с авианосца USS Ticonderoga и упал в океан. Глубина в этом месте оказалась 5 километров. Не нашли ни самолет, ни летчика, ни бомбу. Обнаружить В-43 удалось только в 1989 г. в 60 милях от Окинавы. США пришлось долго "утрясать ситуацию" с официальным Токио.

Семнадцатого января 1966 г. B-52 столкнулся с заправщиком KC-135 над территорией Испании. Бомбардировщик был вооружен четырьмя бомбами В-28. Две сдетонировали на земле, к счастью, не в полную силу, но все же загрязнив окружающую среду, третья благополучно опустилась на землю с парашютом, а четвертая утонула в Средиземном море. Нашли ее только в апреле.

Двадцать первого января 1968 г. В-52 разбился в 10 км от авиабазы Туле в Гренландии. Все четыре ядерные бомбы сгорели вместе с самолетом, загрязнение было очень серьезным. После этого командование США отменило взлеты с ядерными бомбами, разрешив это делать только в исключительных случаях.

В сентябре 1980 г. межконтинентальная ракета Titan II взорвалась в шахте. Один человек погиб, 21 был ранен. Боеголовка улетела на 180 м, но не взорвалась.

Александр ИЛЬИН
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