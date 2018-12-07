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Российский самолет сожжет спутники лазером

Кадр youtube.com
Возвращение к одному из самых амбициозных проектов советской оборонки встревожило США

Если американцы только планируют испытать свои боевые лазеры на самолетах, СССР таким оружием обладал еще в 80-х годах прошлого века. Речь идет о засекреченном комплексе "Сокол-Эшелон" на базе Ил-76МД, оборудованном лазерной установкой 1ЛК222 для уничтожения спутников и летающих объектов в стратосфере.

В 1993 г. работы по проекту были прекращены в связи с тяжелой ситуацией в стране, однако в 2009-м разработку возобновили, опять же под грифом "секретно". С тех пор о "Сокол-Эшелоне" было мало что известно, но эпизодически проект фигурирует в СМИ.

Так, военный аналитик и полковник в отставке Михаил Тимошенко накануне заявил еженедельнику "Звезда", что Россия планирует использовать лазерную установку 1ЛК222 на Ил-76 для борьбы со спутниками противника. По его словам, разработка этого оружия еще не завершена, но на Западе уже всерьез обеспокоены из-за "Сокол-Эшелона".

Фото: commons.wikimedia.org/Alexey ReznichenkoВо время испытаний в 1980-е годы лазер мощностью 1МВт успешно поражал воздушные мишени, в том числе в стратосфере на высоте 30-40 километров. На данный момент перед конструкторами стоит задача нацелить лазер таким образом, чтобы он мог поражать объекты, двигающиеся на большой скорости.

Александр ИЛЬИН
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