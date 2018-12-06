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Показали силу: американский корабль испугался российского преследования

Фото: www.globallookpress.com
Американский эсминец в спешке ушел восвояси, увидев "Адмирала Трибуца"

Соединенные Штаты хотели доказать всему миру, что они не боятся противостоять России. Правда, показать свою силу американцам так и не довелось. 

Ракетный эсминец McCampbell, который хотел устроить провокацию в Тихом океане, следовал под российским контролем. Судно сопровождали большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и самолеты морской авиации. В Минобороне сообщили, что корабль США находился в 100 километрах от территориальных вод России.

"Если экипаж американского эсминца и "продемонстрировал" что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота", - цитирует официального представителя ведомства, генерал-майора Игоря Конашенкова агентство РИА Новости.

Он добавил, что сейчас эсминец показывает свою отвагу на расстоянии в 400 км от границы РФ в центральной части Японского моря.

McCampbell прошел вблизи от базы российского Тихоокеанского флота 5 декабря. США заявили, что это было сделано, потому что Россия якобы выдвигает чрезмерные морские претензии. Вашингтон захотел бросить Москве вызов, а также поддержать право других стран законно использовать море, которое находится в распоряжении разных государств, в том числе и США. 

Полина ИВАНОВА
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